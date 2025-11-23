Las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 de la FIFA concluyeron y como resultado 42 selecciones han clasificado de manera directa a la justa mundialista. A la espera de que el repechaje revele a los equipos restantes, el sorteo para definir los grupos se realizará en diciembre de este año.

Este será el sorteo más grande en la historia de la Copa del Mundo puesto que será la primera ocasión en que 48 naciones participen en el torneo. Además, el Mundial del 2026 será el primero en celebrarse en tres diferentes países: México, Estados Unidos y Canadá.

El Centro Kennedy de Washington D.C. albergará el sorteo en una ceremonia que se anticipa muy especial y en donde se definirá el rumbo de la Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial. Los bombos de donde será elegidos los equipos y sus grupos participantes ya están definidos.

Bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026 de la FIFA

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Los repechajes, tanto de UEFA como los intercontinentales, se llevarán a cabo en la Fecha FIFA de marzo. Los partidos de la repesca intercontinental se disputarán en México. Serán dos partidos los que se celebren en Monterrey y un par más en la ciudad de Guadalajara.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el sorteo de la Copa Mundial 2026 de la FIFA?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA será transmitido en México a través de televisión abierta tanto en Televisa como TV Azteca, así como televisión de paga y servicio de streaming.

