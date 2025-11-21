México será una de las tres sedes de la Copa Mundial 2026 de la FIFA que se disputará de manera simultánea en Estados Unidos y Canadá. Con 13 árbitros avalados por el máximo órgano rector del futbol, la representación tricolor en la justa mundialista se limitará a dos silbantes.

Nombres referentes en la Liga MX como Luis Enrique Santander y Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz no serán requeridos para el Mundial del año entrante, a pesar de que pitaron en la primera ronda del Play-In en el torneo Apertura 2025. Arturo Brizio, voz autorizada para hablar de arbitraje en México, reveló a los nombres que estarían impartiendo justicia en la Copa del Mundo.

Lee también Exgobernador de Jalisco firma con el Real Valladolid; será su nuevo auxiliar técnico

La FIFA aún no revela las designaciones arbitrales, por lo que de momento tocará confiar en la palabra del exsilbante mundialista. Brizio Carter pitó en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

El capitalino entonces reveló que César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza serían los silbantes que verán acción en el próximo Mundial de futbol. Ramos Palazuelos vivirá entonces su tercera Copa del Mundo, luego de ver acción en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Lee también ¡UNA LOCURA! Gilberto Mora anota penal a lo Panenka en la victoria de Tijuana en el Play-In de la Liga MX

García Mendoza haría su debut en la Copa del Mundo; aunque ya ha participado como silbante en el Mundial Femenil del 2023, celebrado en Australia y Nueva Zelanda, así como el Mundial Femenil Sub-20 del 2022. Este 2025 silbó en el Mundial Femenil Sub-17, además de ser nominada como mejor árbitra del año.