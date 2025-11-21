El estadio Centenario 27 de febrero de Villahermosa, Tabasco lució un lleno total pese a que la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) concluyó hace ya un par de meses. Los tabasqueños que abarrotaron el inmueble explotaron en júbilo al escuchar el nombre de su paisana, Fátima Bosch, proclamarse Miss Universo 2025.

La directiva de los Olmecas de Tabasco — equipo de la LMB — abrió las puertas de su casa para que la comunidad viera en vivo la final del certamen de belleza en donde la mexicana se impuso. La convocatoria fue realizada en colaboración con el Gobierno Estatal y la Secretaría de Turismo y Desarrollo. En las pantallas del estadio Centenario se proyectó la transmisión y tras la coronación de Bosch, inició la fiesta.

Un gran ambiente se vivió en las tribunas del parque de pelota en donde la gente bailó y celebró con música en vivo la cuarta victoria mexicana en la historia de Miss Universo. Las mascotas del club fueron parte fundamental de la fiesta, ya que convivieron con el público y bailaron con las mujeres que vieron en el triunfo de Bosch un momento de enorme felicidad.

El evento comenzó desde las 17:00 horas, cuando se abrieron las puertas del inmueble y contó con la participación de distintos espectáculos como el show de La Choka Kasiana y las presentaciones musicales de Royce Band y Grupo Maney. A las 19:00 horas comenzó la transmisión evento de la gran final de Miss Universo 2025 y tras la victoria de Fátima Bosch fue turno de Chemaney de cerrar con las festividades con su ritmo tropical.

UNA LOCURA TABASCO

En el estadio de béisbol Centenario de Tabasco festejaron primero un título de Miss Universo antes que un campeonato de Olmecas 😂#fatimabosch #missuniversemexico2025 pic.twitter.com/mjwp1qA203 — LMB memes (@LMB_memes) November 21, 2025

Fue así como la oriunda de Teapa — un municipio a poco menos de una hora de camino de la capital tabasqueña — emocionó a todo México y en particular al estadio de Tabasco que vio con orgullo la coronación de su hija pródiga.