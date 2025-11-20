Fox Sports México está atravesando una severa crisis económica que la tiene al borde del colapso. En los últimos meses, el canal deportivo perdió casi todo contenido que ofrecía a sus espectadores, entre los que destacaba Liga MX, Premier League, Concacaf Champions Cup, Fórmula 1 y Grandes Ligas.

Uno de los personajes que más se ha visto afectado por dicho tema es Pepe Segarra, quien en 2024 justo decidió dejar Televisa para irse a Fox Sports, ya que en ese momento transmitían toda la temporada de la MLB. Este año se quedó sin poder narrar la Serie Mundial y está en vilo la posibilidad de que no asistan al Super Bowl.

¿Pepe Segarra regresa a Televisa?

Una de las noticias que sorprendió a propios y extraños fue la salida Pepe Segarra de Televisa, debido a que forjó prácticamente toda su carrera ahí y se convirtió en uno de los expertos en temas de Grades Ligas y NFL.

En eventos como Serie Mundial o Super Bowl, era impensable que no estuvieran los ‘Tres Amigos’ de Televisa, equipo conformado por Segarra, Antonio de Valdés y Enrique Burak.

Sin embargo, ese grupo se disolvió en 2024, cuando Pepe decidió irse a Fox Sports, que en ese momento era una cadena estable y poseía los derechos de transmisión de la MLB, cosa que no tenía TUDN.

Valeria Marín publicó la misteriosa imagen de Pepe Segarra en los foros de TUDN. Foto: Especial

Un par de años le duró el gusto a Segarra de narrar el deporte de sus amores, ya que comenzaron los problemas económicos en Fox Sports, donde por primera vez en muchos años se quedó sin narrar el Clásico de Otoño.

Eso ha hecho especular a más de uno que Pepe Segarra no pasará mucho tiempo en esa televisora y un posible reencuentro de los ‘Tres Amigos’ es bastante factible en los próximos meses.

Sobre todo con una publicación donde se le vio a Segarra en las instalaciones de TUDN, imágenes que desataron las teorías de que pronto se anunciará su regreso a la empresa de Chapultepec 18.

Valeria Marín subió un video a sus redes sociales donde saluda a Pepe en Televisa, aunque no dio más detalle del motivo de su visita. Sus seguidores esperan que prontos los sorprenda con la noticia.