Fox Sports estaría muy cerca de recibir un duro golpe relacionado con el tema de sus transmisiones de deportes de élite.

Y es que de acuerdo con información que circula en la red. la cadena de Grupo Lauman perderá los derechos de transmisión de la NFL a partir del próximo 31 de octubre, es decir en plena temporada del futbol americano de los Estados Unidos.

Este sería un gran revés para la cadena deportiva. Ya que según la información del sitio AS, el contrato actual no será renovado, lo que dejaría al canal sin uno de sus principales atractivos.

Esta perdida se sumaría a una serie de eventos deportivos de alto perfil que Fox Sports ha dejado de transmitir, como la Liga MX, Liga MX Femenil, Concachampions y Formula 1, debilitando significativamente su programación.

La salida de Fox Sports de las transmisiones de la NFL abre incertidumbre sobre quién tomará los derechos.

El canal transmitia un paquete atractivo que incluia el Thursday Night Football y cuatro juegos dominicales, dejando a ESPN y Televisa como las otras televisoras con derechos vigentes para transmitir partidos de la NFL, incluyendo el Sunday Night Football y Monday Night Football.

Sin embargo, no se ha confirmado si alguna de estas cadenas absorberá los derechos que Fox Sports dejaría vacantes.

La plataforma de streaming NFL Game Pass, disponible a través de DAZN, se perfila como una opción clave para los aficionados mexicanos. Esta alternativa permite acceder a la totalidad de los partidos de la NFL, lo que cobra relevancia ante la incertidumbre sobre las transmisiones en televisión abierta y de paga.

Cabe señalar que la relación entre Fox Sports México y la NFL ya había mostrado tensiones en el pasado. durante la temporada anterior, el canal enfrentó problemas que le impidieron transmitir partidos, algo que pudo haber influido en la decisión de no renovar el contrato.