Hace unos pocos meses el comentarista deportivo Raúl Orvañanos causó tremendo revuelo al darse a conocer su incorporación a Tubi, perteneciente a Fox Corporation, dejando atrás su historia con la cadena Fox Sports, empresa con la que trabajo por 20 años y en la que ganó un gran reconocimiento por sus épicas narraciones.

La carrera de este cronista en la televisión mexicana ha dejado varias frases que lo han convertido en uno de los personajes consentidos de la afición del futbol, quienes se divierten y disfrutan al máximo sus comentarios al aire sobre los partidos.

De hecho, su popularidad es tan grande que es difícil que los aficionados de la Liga MX no lo ubiquen como un referente de la narración deportiva en México, esto gracias a sus excéntricas crónicas en las que ha hecho vibrar a más de uno con sus gritos de "goooool".

Cabe señalar que como jugador formó parte de equipos como el Atlante y el Atlético Español, que participaban en la Primera División del futbol mexicano durante las décadas de los 60 y 70.

Fue hasta finales de los años 80 cuando incursionó en la televisión como parte del equipo que estuvo en Imevisión en el área de deportes y posteriormente se unió a Televisa donde consiguió ser el jefe de deportes durante la década de los 90.

Durante su larga trayectoria en los micrófonos, Orvañanos se ha vuelto más famoso por sus frases cargadas de obviedad, pero que se han convertido en su sello y que han sido motivo de risas en las redes sociales.

“¡Goool de la Fiera!", "Ese es rapidísimo", "¡Ah, no bueno, no bueno, no bueno!”. "Si la mete, es gol". "¡Uuuy, uuy, uuuuuy...!", son algunas de sus pocas frases y expresiones que han hecho de Raúl Orvañanos un comentarista sin igual.

Pero alguna vez te has preguntado... ¿Cómo serían sus narraciones en otros deportes?

Así serían sus narraciones en la Fórmula 1

A través de las redes sociales, circulan muchos videos donde aparecen algunos momentos de Raúl Orvañanos durante sus narraciones deportivas donde se destacan sus frases populares; sin embargo, recientemente un usuario decidió montar algunos fragmentos de las crónicas del comentarista sobre episodios de carreras de la Fórmula 1.

El resultado fue bastante divertido, pues escuchar al cronista al momento de un rebase de los monoplazas de la categoría reina del automovilismo o durante un cambio de llantas en los pits te puede arrancar algunas carcajada.

A continuación te dejamos el video donde se muestra cómo serían las narraciones de Raúl Orvañanos en la Formula 1: