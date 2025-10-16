A menos de un año de que comience el Mundial 2026 las televisoras se preparan y comienzan a planear lo que ofrecerán a sus espectadores, con el objetivo de ser los campeones del rating una vez que concluya el máximo torneo de la FIFA.

Y de cara la Copa del Mundo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá se está cocinando el que sería uno de los regresos más esperados a los medios de comunicación: el del Perro Bermúdez, quien está cerca de volver a formar una dupla que dará mucho de qué hablar.

¿Perro Bermúdez y Raúl Orvañanos jugarán juntos?

El año pasado se dio a conocer una noticia que nadie se esperaba: Enrique Bermúdez dejaba Televisa luego de más de 50 años de trabajar en esa empresa, lo que ponía fin a sus características narraciones.

El Perro tuvo que esperar un año para regresar a los medios de comunicación debido a una cláusula que le pusieron para no competir con TUDN y ahora que está cerca de concluir, todo parece que el comentarista regresará con todo de cara al Mundial 2026.

Pese a que se especuló sobre el interés de TV Azteca por contratar a Bermúdez de la Serna para integrarlo con Christian Martinoli y compañía, la realidad es que esta posibilidad nunca estuvo cerca de concretarse.

El Perro Bermúdez se reencontrará con Raúl Orvañanos. Foto: Imago7

La opción que sí era real y está muy cerca de llegar a buenos términos es la del Perro Bermúdez con Tubi, televisora que ha estado empujando fuerte en medios digitales y televisión, debido a que son los mismos que el nuevo Fox.

En caso de que se cierre la llegara de Enrique a dicha cadena, habría un reencuentra más que esperado, debido a que podían hacer mancuerna de nueva cuenta el Perro y Raúl Orvañanos, como en sus viejos tiempos en Televisa.

Ambos narradores no están juntos en una transmisión desde el Mundial de Alemania 2006, donde tras la Final de Italia contra Francia, Orvañanos dejó la empresa debido a que no estaba de acuerdo con que Javier Alarcón se convertiría en el nuevo jefe del área de deportes de la empresa.