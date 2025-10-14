La Copa del Mundo de 2026 será una edición llena de historia para el torneo de la FIFA, que, además de ser la primera en realizarse en tres países, será escenario por primera vez de la ausencia de una icónica voz.

Se trata de la de Enrique Bermúdez, conocido por los aficionados y televidentes, quien, luego de un largo andar y tras despedirse oficialmente de los Mundiales en Qatar 2022 con Televisa, dejó un gran legado en el micrófono.

Sin importar la enorme cantidad de rumores que han manejado un posible regreso de Bermúdez para el torneo en México, Estados Unidos y Canadá, la realidad es que su carrera ha marcado un antes y un después en la televisión mexicana.

Con un total de 12 Copas del Mundo de la FIFA, desde Argentina 1978 hasta Qatar 2022, De la Serna fue testigo privilegiado de los momentos más memorables del futbol internacional, siendo siempre un fiel compañero de la Selección Mexicana.

El estilo inconfundible y frases como “¡Zambombazo!”, “¡Donde las arañas tejen su nido!” o “¡Tirititito!” se volvieron parte del vocabulario popular, colocando su nombre como un referente para nuevas generaciones de periodistas.

La gran trayectoria del narrador, quien formó parte de Televisa y Univisión, fue reconocida y trascendió fuera del balompié, llegando incluso a los videojuegos como FIFA, en el que, junto a Ricardo Peláez, llegó a varias partes del planeta.

LAS 12 COPAS DEL MUNDO DE ENRIQUE BERMÚDEZ