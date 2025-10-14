A menos de un año de que comience el Mundial 2026 se percibe una sensación de incertidumbre entre los aficionados, debido a que la Selección Mexicana no levanta su nivel. Las dudas incrementaron con la humillante derrota del sábado pasado ante Colombia (4-0), donde dejaron claro que no hay capacidad de reacción.

Las críticas hacia el proceso de Javier Aguirre son evidentes, debido a que desde que llegó por tercera vez al banquillo del Tri no ha logrado que el equipo luzca ordenado dentro de la cancha. No hay muchas esperanzas de que este equipo realice una actuación digna el año siguiente.

¿Qué dijo Andrés Guardad de la Selección Mexicana?

Andrés Guardado sumó infinidad de partidos con la Selección Mexicana, con la que disputó cinco veces el Mundial, por lo que es una persona autorizada para hablar del mal momento del equipo.

El Principito, quien recién se retiró del futbol profesional, admitió que el actual proceso del combinado mexicano no da buenas sensaciones, pero espera que Javier Aguirre encuentre respuestas de cara a la Copa del Mundo 2026.

“Me toca estar desde otro lado, llevo tres años siendo un aficionado más y no se puede tapar el sol con un dedo, es evidente que el proceso de cierta manera está complicado, no estamos encontrando la manera para que la gente se ilusione de aquí al Mundial, pero estoy seguro que Aguirre encontrará respuestas para hacerla competitiva”, dijo a TUDN.

Andrés Guardado tiene una buena relación con Javier Aguirre. Foto: Imago7

Por otra parte, tras la derrota ante Colombia, Guardado no cree que se trate de un tema de actitud de los jugadores, ya que nadie juega a perder. Simplemente señaló que no hubo buena respuesta de México en la cancha de los Dallas Cowboys y pagaron caro las consecuencias.

“La palabra actitud es muy engañosa, no me gustaría... creo que los jugadores muestran actitud, no conozco a nadie que salga a perder, me costaría pensarlo y más porque fui jugador.

“Puede ser que dentro del partido se encontraron con un rival que los superó, no encontraban respuestas y por ahí la gente que no sepa analizar cosas tácticas van a decir que la actitud no fue buena, Luis Díaz encontró mucho espacio, James entre línea tenía tiempo para decidir”, finalizó.