Televisa quiere aprovechar el Mundial 2026 para dar un golpe sobre la mesa y quedarse de una vez por todas el rating en las transmisiones de futbol, que en los últimos años ha sido acaparado por Christian Martinoli y compañía.

Se habla de que TUDN está reclutando talento que hará que el nivel de sus contenidos que ofrecerán durante el próximo verano impida que cambien de canal. No obstante, en la empresa no sólo se enfocan en la televisión, sino también en lo digital.

¿MrBeast estarán con Televisa en Mundial 2026?

James Stephen Donaldson, mejor conocido en el mundo digital como MrBeast, es el personaje más exitoso de internet. Su nombre es garantía de vistas y genera millones de dólares con su contenido.

De manera sorpresiva, a menos de un año de que comience el Mundial 2026, el creador norteamericano y TelevisaUnivision anunciaron su alianza global para lanzar ‘Road to Beast Cup’.

Este proyecto que sin duda beneficiará en gran medida a la empresa de Emilio Azcárraga Jean reunirá a creadores digitales y leyendas del futbol en el Estadio Azteca de la Ciudad de México para disputar el torneo Creator Cup 1v1.

Más allá de todo el provecho que se puede lograr con tener entre sus filas a MrBeast, el evento buscará recaudar fondos para construir canchas de futbol en distintos países del mundo.

MrBeast y Cristiano Ronaldo son dos de los youtubers que más seguidores registran. Foto: Especial

"El futbol es el deporte más popular del mundo y Jimmy es el creador más popular; TelevisaUnivision es el socio perfecto para ayudarnos a crear un impacto positivo que se sienta a nivel global. La Creator Cup 1v1 aprovechará las voces de los creadores y sus comunidades para viralizar la bondad.

"Esta alianza conecta a los fans con el deporte más querido del mundo, mientras apoyamos a las comunidades que servimos con orgullo. Traeremos contenido pensado para la audiencia de hoy y llevaremos el futbol a nuevas fronteras", se lee en el comunicado de la alianza de Televisa y MrBeast.

Además, se sabe que en la Ciudad de México MrBeast, TelevisaUnivision y Beast Philanthropy tienen en desarrolló un proyecto que incluye la construcción de una escuela y una cancha en las cercanías de la capital, aunado a la rehabilitación de otras diez canchas en comunidades locales.