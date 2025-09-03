Mientras en TV Azteca habría un panorama poco alentador de cara al Mundial 2026, ya que ha trascendido que no es seguro que tengan los derechos de transmisión, en Televisa están listos para echar la casa por la ventana.

En las últimas horas han comenzados a sonar nombres de los ‘refuerzos’ que tendrá la cadena de Chapultepec 18 para la Copa del Mundo, en la que México es uno de los tres organizadores. Uno de los que más ha llamado la atención es el posible regreso de Vanessa Huppenkothen.

Lee también ¿Por qué a Hugo Sánchez nunca le dieron el Balón de Oro?: "no lo gané porque me discriminaron"

¿Vanessa Huppenkothen regresa a Televisa?

Vanessa Huppenkothen cautivó a más de un aficionado del deporte en Beijing 2008, cuando debutó en Televisa como parte del equipo que estuvo en la cobertura de los Juego Olímpicos.

Posteriormente se convirtió en una infaltable en los eventos magnos como el Mundial. Sorpresivamente, Vanessa dejó le televisora en 2016 para iniciar su andar en ESPN, donde actualmente es uno de los principales atractivos en ESPN.

Pese a que ha consolidado su carrera como una de las principales conductoras, todo parece indicar a que el fin de esta etapa está muy cerca, porque hay un rumor que la pone de vuelta en TUDN.

En Televisa quieren hacer todo lo posible por ser los amos del rating durante el Mundial, por lo que pusieron la mirada en Huppenkothen para que regrese a ‘casa’ como una de sus grandes expertas.

Vanessa Huppenkothen fue parte de la cobertura de Televisa en el Mundial de Rusia 2018. Foto: Especial

No llegaría sola, debido a que al parecer también están la intención de ‘robar’ de ESPN a la conductora Julia Headley. Además, para darle más impulso a la opinión femenina, las futbolistas españolas Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso tendrían asegurado ya su lugar en la Copa del Mundo.

Otro que se integraría a TUDN es Juan Pablo Sorín, exjugador argentino que dejó buenas sensaciones durante el pasado Mundial de Clubes. Habrían tocado base con Christian ‘Chaco’ Giménez, que rechazó la propuesta.

Chaco sabe que este podría ser el primer Mundial de Santiago Giménez con la Selección Mexicana, por lo que habría optado por vivirlo como un aficionado más y no desde la parte de los medios de comunicación.