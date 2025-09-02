Ricardo La Volpe estuvo cerca de hacer historia con la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006. No obstante, el golazo de Maxi Rodríguez acabó con la ilusión del quinto partido y le dio el pase a Argentina.

Pese a que comandó uno de los mejores equipos tricolores en la época moderna, el Bigotón no tiene muchos adeptos por sus excentricidades y locuras en el banquillo. Más de uno le recrimina dejar afuera de su convocatoria a Cuauhtémoc Blanco.

¿La Volpe quería que David Medrano fuera su auxiliar?

Ricardo La Volpe, por muy controvertida que sea su decisión, no suele importarle la opinión de los demás y hace las cosas como a él le gustan. La gran prueba es que llevó al Chiquis García al Mundial de Alemania 2006 pese a todos los comentarios negativos que recibió.

Mucho tiene que ver el hecho de que era su yerno, aunado a que ese llamado le quitaba a Cuauhtémoc Blanco la posibilidad de ser convocado. En la cancha el tiempo le dio la razón para la ausencia del Cuau.

No obstante, esa no era la única locura que La Volpe tenía planeada para esa Copa del Mundo. Se sabe que deseaba que un famoso reportero de TV Azteca fuera parte de su cuerpo técnico para la competencia.

David Medrano, uno de los principales comentaristas de la televisora del Ajusco, reveló que el Bigotón le ofreció ser parte de su equipo de auxiliares, donde estaba justo Jorge Campos entre ellos, oferta que sí le ‘movió el tapete’.

David Medrano es uno de los principales personajes de TV Azteca. Foto: Especial

“Me han ofrecido trabajar en equipos, pero he dicho que no. Lo que más me movió el piso fue en 2006 con Selección, Ricardo La Volpe quería sí o sí que me uniera a su equipo para el Mundial de 2006, pero le decía ‘yo quiero ser periodista toda la vida, es lo que me gusta’. El tiempo me demostró que tomé la decisión correcta”, contó en el podcast de Chema Garrido.

Si bien decidió rechazar a La Volpe, Medrano Félix confesó que sí formó parte de ese cuerpo técnico de manera externa, debido a que por su gran amistad con el entrenador argentino, lo dejaban opinar sobre la Selección Mexicana.

“Yo prácticamente fui uno más del cuerpo técnico de Ricardo, por la confianza que me dio y por la confianza que siempre ha tenido. A mí me permitía opinar, él tomaba las decisiones, un monstruo de ese tipo, alguien que sabe todas”, confesó David Medrano.