¿Qué fue de Ignacio Ambriz, capitán de México en el Mundial Estados Unidos 1994?

La Selección Mexicana que participó en el Mundial de Estados Unidos 94 estaba plagada de buenos futbolistas. Sin lugar a duda, Hugo Sánchez figuraba por luz propia en la plantilla del entrenador Miguel Mejía Barón.

Sin embargo, por sorprendente que parezca, el Pentapichichi de nuevo se quedó con las ganas de portar el gafete de capitán en una Copa del Mundo, debido a que el elegido para ser comandar al equipo nacional fue Ignacio Ambriz.

¿Qué pasó con Ignacio Ambriz?

Ignacio Ambriz fue de esos mediocampistas que actualmente ya no se suelen ver mucho en el futbol. Desde que debutó en el Necaxa, Nacho se convirtió el motor del equipo, debido a su entrega dentro del terreno de juego.

Ambriz pasó por el Salamanca, León, Atlante, Puebla y Celaya. No obstante, sus mejores momentos los vivió con los Rayos, donde logró ser multicampeón. Eso lo llevó a la Selección Mexicana.

Con el combinado nacional, Nacho se hizo de un lugar en el equipo titular de Miguel Mejía Barón. Durante la Copa América 1993, donde Hugo Sánchez fue el capitán, dejó claro que tenía su puesto seguro en el Mundial de Estados Unidos 94.

La gran sorpresa fue cuando en la Copa del Mundo norteamericana Ignacio Ambriz salió con el brazalete de capitán. En los cuatro partidos del Tri (Noruega, Irlanda, Italia y Bulgaria), Ambriz fue el líder del equipo verde. lamentablemente el sueño acabó en Octavos de Final tras una pésima definición por penaltis.

Con la playera verde puso jugar otra Copa América (Cuartos de Final), logró el tercer lugar de la Copa Confederaciones y se consagró en una Copa Oro. Para 2001, decidió colgar los botines en el equipo de sus amores: Necaxa.

Nacho Ambriz ha tenido una gran carrera como entrenador. Foto: Imago7

Posteriormente comenzó su preparación como entrenador. Javier Aguirre lo llevó a España como parte de su cuerpo técnico del Osasuna y lo mismo pasó cuando se mudaron a Madrid para estar al frente del Atlético.

Su primera oportunidad como entrenado se la dio el Puebla y posteriormente tuvo una larga estancia en el San Luis. Chivas fue su primer gran reto en el futbol mexicano, pero no lo fue nada bien.

Tras un buen trabajo en Querétaro llegó al América, donde logró un título de Concacaf. En León tuvo su mejor etapa y logró su primer trofeo de Liga como entrenador. Tras un paso por el Huesca regresó a México volvió a Toluca y después a Santos, donde registró sus peores números.

Tras el fracaso con los Guerreros, Ignacio Ambriz decidió tomarse una pausa en su carrera como entrenado. Actualmente está renovando su licencia de entrenador en Europa y ha tomado varios cursos para regresar más fuerte a los banquillos.