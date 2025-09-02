Aunque aún falta poco más de nueve meses para el inicio de la Copa del Mundo de 2026, las dinámicas para poner a la venta los boletos del certamen comenzará en los primeros días de septiembre.

De acuerdo con información de ESPN, el 3 de septiembre saldrá una dinámica para la primera ronda de boletos para tarjetahabientes del banco que patrocina a la FIFA. Mientras que para el público en general, será hasta el 10 del mes patrio.

Copa del Mundo Foto: Imago7

Sin embargo, una de las preguntas más recurrentes entre los seguidores del balompié, es cuáles serán los precios aproximados para el máximo torneo de selecciones en el mundo.

Lee también Chaco Giménez reveló la postura de Santiago luego de casi salir del Milán: "Me costó tanto llegar como para que me saquen de esta manera"

¿Cuál será el costo de los boletos para el Mundial?

Con base en la información de las personas inmersas en el tema, el rango de precios para la inauguración del Mundial oscilará entre los 25 mil y 50 mil pesos mexicanos en la primera etapa. Para la segunda, la misma zona rondaría los 100 mil pesos.

FIFA reveló la fecha para que aficionados puedan comprar los primeros boletos del Mundial. Foto: Especial

Los tickets para el resto de la Fase de Grupos se prevén entre 15 mil y 17 mil pesos, y para los dieciseisavos, cotizarían desde los 20 mil hasta los 22 mil pesos.

En la siguiente ronda, los Cuartos, se espera que los boletos de categoría uno estén en unos 30 mil pesos, las entradas para Semifinales en 70 mil, en esa misma zona.

¿Cuáles son los precios del Hospitality para el Mundial?

El valor del 'Hospitality' es evidentemente más elevado, rondarían por encima de los 100 mil pesos para el juego inaugural, y para las fases finales del torneo, costarían hasta medio millón de pesos, depende la zona y el partido.

Estos boletos ya están a la venta en la página oficial de la FIFA, y se pueden comprar de manera individual, por partido, o por serie, es decir, un pase para todos los partidos de una sede en especial.

Lee también ¿Cuáles son los apodos más raros en la historia de la Selección Mexicana?