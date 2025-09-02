En el fútbol mexicano, los apodos son parte de la identidad, de la forma en que la afición se apropia de sus ídolos y los recuerda más allá de la cancha.

La Selección Mexicana ha tenido a lo largo de su historia sobrenombres tan raros como inolvidables, capaces de sacar sonrisas, generar curiosidad o convertirse en símbolos eternos.

La Selección Mexicana de 1986 / Foto: Especial

Entre los más extraños aparecen figuras como Francisco “Gatillero” Palencia, cuyo apodo surgió por su puntería letal en el área. También está Luis Antonio “Cadáver” Valdez, un delantero de los años ochenta cuya complexión delgada le dio un estilo inusual, pero que terminó siendo parte de su sello.

Francisco Palencia pintaba para ser una de las figuras de la Selección Mexicana en el Mundial de Corea-Japón 2002. Foto: Especial

Imposible olvidar a Óscar “Conejo” Pérez, portero de pequeña estatura pero reflejos espectaculares, que se ganó respeto mundial en Sudáfrica 2010. Y, por supuesto, Luis “Matador” Hernández, goleador en Francia 98, apodado así por se letal dentro del área.

El partido de Sudáfrica 2010 donde el 'Conejo' Pérez corrió más que el 'Bofo' Bautista Foto: Especiales

Luis “El Matador” Hernández - Foto: @elmatadorpr15 en Instagram

En tiempos más para atrás, Antonio “La Tota” Carbajal quedó en la historia como el primer jugador en disputar cinco Copas del Mundo, con un sobrenombre sencillo que hoy en día sigue vigente.

Tota Carbajal, la leyenda mexicana que se convirtió en el primero en jugar cinco Mundiales / Foto: Especial

Los apodos más recordados de la Selección Mexicana

Ahora, si se habla de los apodos más recordados de la Selección, la lista cambia de tono, con jugadores que tuvieron más relevancia dentro del conjunto nacional.

Rafael Márquez, capitán histórico, se convirtió en “El Kaiser de Michoacán”, una mezcla de respeto y jerarquía. Jorge Campos llevó la extravagancia a otro nivel como “El Brody”, con sus uniformes de colores fosforescentes y su estilo único bajo los tres palos.

Jorge Campos fue mundialmente reconocido por sus coloridos uniformes. Foto: Especial

Guillermo Ochoa se ganó el apodo de "Fransua" o "Paco Memo", mientras que Javier “Chicharito” Hernández siguió con el sobrenombre familiar.

Por último, en la defensa, Claudio “El Emperador” Suárez dejó huella como uno de los jugadores con más partidos en la historia del Tricolor.

Claudio Suárez nunca pudo convencer a Javier Aguirre de que lo dejara de titular indiscutible. Foto: Especial

