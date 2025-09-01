Durante el XLII Maratón de la Ciudad de México, un bache en las calles capitalinas provocó un accidente entre dos competidores: Francisco Sanclemente y Gonzalo Valdovinos. Ambos paratletas alzaron la voz al respecto y el escándalo fue replicado en los medios de comunicación reprobando la preparación de las autoridades. David Faitelson, conductor de Televisa, se unió a las críticas por lo sucedido.

A través de dos publicaciones en redes sociales, Faitelson se quejó por el estado de las calles de la capital mexicana y se preguntó a dónde va destinado el dinero de los impuestos que paga.

En días anteriores al Maratón, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México había asegurado que la ruta estaría libre de baches. Incluso, revelaron que trabajaron en conjunto con la Secretaría de Obras. Sin embargo, no fue así.

En primera instancia, Faitelson publicó: "...Y como siempre, me pregunto, cuando veo a los atletas de sillas de ruedas caer en un bache en pleno Maratón Internacional de la Ciudad de México: ¿Dónde? ¿Dónde carajo están los impuestos que usted y yo pagamos?".

Fiel a su estilo, el polémico conductor no se quedó callado ante la novedad del fin de semana y criticó al secretario de obras de la Ciudad de México.

"'No fue un bache... Fue una alcantarilla mal intervenida'. El secretario de obras de la Ciudad de México suelta la frase del año en relación a las caídas de los atletas con sillas de ruedas en el Maratón Internacional de la Ciudad de México...", agregó Faitelson.

Vale la pena recordar que Francisco Sanclemente, uno de los afectados, relató cómo le afectó su caída por culpa de un bache.

“Fue un golpe muy fuerte porque me dejé caer encima. Cuando caigo […] me da con la silla en la costilla. La verdad es que dio un golpe bastante fuerte que me dejó muy adolorido. Cuando intento ponerme otra vez en carrera, veo que el tubular se ha salido y me toca bajarme de la silla para cambiar el tubular, perdí ahí mucho tiempo”, explicó el atleta paralímpico.

