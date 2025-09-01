Obed Vargas, de apenas 20 años de edad, se convirtió en una revelación en la MLS. Se ha consolidado con el Seattle Sounders, e incluso este domingo vencieron al Inter Miami se Lionel Messi en la Final de la Leagues Cup con una gran actuación del juvenil mexicano.

Después del triunfo, el mediocampista habló ante la prensa con la emoción a tope luego de enfrentar y vencer a uno de los mejores jugadores de la historia.

¿Qué dijo Obed Vargas sobre la Selección Mexicana tras ganar la Leagues Cup?

El joven azteca no ocultó sus ambiciones y deseos en la entrevista, y comentó sobre sus sueños. "Quiero dar la vida por el club y faltan títulos por entregar", señaló para TUDN.

Después, lanzó un mensaje que llamó la atención entre los aficionados mexicanos, quienes lo interpretaron como una clara petición a Javier Aguirre: ""Ojalá me tomen en cuenta (Selección Mexicana), es todo lo que puedo decir", comentó.

Obed Vargas dedica la Leagues Cup a México y le manda un recado a Javier Aguirre / Foto: AFP

El buen presente que vive Obed, coincide con los próximos partidos para Javier Aguirre y compañía, que enfrentará a Corea del sur y a Japón en la siguiente fecha FIFA.

Estos duelos representan una oportunidad para que el cuerpo técnico observe nuevas opciones y refuerce la plantilla rumbo al Mundial 2026. Ya se verá si el jugador de Seattle termina por ganarse un hueco en el combinado nacional.

