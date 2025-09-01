El 18 de diciembre de 2022 quedó marcado como uno de esos días que trascienden la memoria del futbol.

La final del Mundial de Qatar enfrentó a Argentina y Francia en un duelo que tuvo de todo. Drama, goles, emociones extremas y dos figuras que defendieron con todo lo que tenían a sus respectivas selecciones: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

¿Cómo fue la Final del Mundial de Qatar 2022?

Desde el inicio del duelo, Argentina salió con determinación. Messi abrió el marcador de penal y minutos después Ángel Di María amplió la ventaja con un contragolpe magistral.

El partido parecía sentenciado, pero Francia reaccionó con la grandeza de los campeones. Mbappé, con apenas dos minutos de inspiración, marcó un doblete (80`y 81`) que llevó el encuentro a la prórroga.

Ahí apareció de nuevo el '10' argentino, que empujó el balón para el 3-2, en lo que parecía ser su gol definitivo. Pero 'Kiki' no estaba dispuesto a rendirse. Convirtió otro penal al minuto 118 y completó un hat-trick histórico, el segundo en una final de Copa del Mundo tras Geoff Hurst en 1966.

El 3-3 llevó todo a la tanda de penaltis, donde la figura del ‘Dibu’ Martínez surgió como héroe. Argentina se impuso 4-2 desde los once pasos y Messi, al fin, levantó el trofeo que había buscado durante toda su carrera.

Qatar 2022 no solo coronó a Argentina por tercera vez en su historia, también dejó un partido considerado por muchos como la mejor final en la historia de los Mundiales.

