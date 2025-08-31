En la historia de los Mundiales para México, es verdad que no todo ha sido color de rosa, sin embargo, ha habido ediciones en las que el Tri tiene participaciones destacadas que quedan en la memoria de los aficionados.

Para México, hay una edición en la que dejó una paradoja única. Pues se marcharon invictos, sin perder ni una sola vez durante los 90 minutos, y aún así, se fueron eliminados antes de alcanzar las semifinales.

¿Cuántas veces han eliminado a México en penales en Mundiales? / Foto: Especial

Lee también El Mundial de Qatar 2022 es la edición donde más goles se han anotado en la historia del torneo; ¿Cuántos fueron?

¿En qué Mundial la Selección Mexicana no perdió ningún partido?

Esta ironía para el pueblo mexicano llegó además en casa, en el Mundial de México 1986. Donde el Tri fue eliminado en la tanda de penaltis ante Alemania.

La aventura comenzó con paso firme en la fase de grupos. La Selección venció 2-1 a Bélgica en el debut, empató 1-1 con Paraguay y cerró con triunfo 1-0 ante Irak. Con esos resultados, terminó como líder de sector y con la ilusión intacta de un país que vivía su segundo Mundial como anfitrión.

La Selección Nacional que participó en el Mundial de México 86. Foto: Archivo

En Octavos de Final llegó una de las victorias más recordadas en la historia del futbol mexicano, el 2-0 frente a Bulgaria, adornado por el espectacular gol de tijera de Manuel Negrete, considerado hasta hoy uno de los más bellos que se han marcado en la Copa del Mundo.

Así fue el icónico gol de Manuel Negrete contra Bulgaria / Foto: Especiales

La prueba definitiva apareció en Cuartos ante la poderosa Alemania. Durante 120 minutos, el marcador no se movió y el pase a semifinales se definió en penaltis. Ahí, el buen paso de México se cayó. 4-1 desde los once pasos y terminó la aventura.

Los dirigidos por Bora Milutinovic cerraron el torneo con tres victorias y dos empates, sin conocer la derrota en tiempo regular ni en prórroga. Sin embargo, la tanda de penales lo dejó fuera.

Hugo Sánchez no estuvo en la definición por penaltis ante Alemania en el Mundial de México 86. Foto: Especial

Lee también Selección Mexicana: ¿Cuándo y dónde ver los partidos del Tri en la Fecha FIFA de septiembre?