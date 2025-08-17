Cuando se habla de actuaciones legendarias en Copas del Mundo, hay una que resuena con fuerza: la de Diego Maradona en México 1986. El genio argentino, que transformó un torneo de alta exigencia y relevancia, en una obra de arte.

México 1986 fue el Mundial en el que Diego Armando Maradona se consolidó como uno de los más grandes de la historia / FOTO: ARCHIVO - EL UNIVERSAL

Lee también Gilberto Mora continúa con paso firme para ir al Mundial de 2026; brilla con los Xolos en el Apertura 2025

¿Cómo le fue a Maradona en el Mundial de México 86?

El papel que hizo leyenda a Maradona comenzó en los Cuartos de Final ante Inglaterra, partido donde vino el momento que lo consagró definitivamente. Primero, el polémico gol con la mano que se bautizó en el mundo del balompié como 'La mano de dios'.

¿La mano de Dios o de Diego Armando Maradona?

Minutos después, la magia, se quitó a media selección inglesa en una carrera épica para anotar lo que sería nombrado como el 'Gol del Siglo', para algunos, es directamente el mejor gol de la historia de este deporte. Ese día, el Estadio Azteca dejó de ser una cancha para convertirse en altar.

Diego Armando Maradona firmó el 'Gol del Siglo' en el Estadio Azteca ante Inglaterra en Cuartos de Final del Mundial de México 86. Foto: Especial

La final contra Alemania fue una montaña rusa. Argentina se adelantó 2-0, Alemania empató, y solo cuando parecía que todo se desmoronaba, Maradona apareció con una asistencia a Burruchaga al 83’, que selló el 3-2 definitivo.

Cuando el árbitro pitó el final, Maradona corrió. “Estaba viviendo el momento más sublime de mi carrera”, confesó el propio Diego en las entrevistas posteriores que dio a lo largo de su vida.

Maradona no solo ganó un Mundial, lo transformó. Lo hizo desde la genialidad, desde la controversia. Lo mejor de todo es que México le dio ese protagonismo, los recintos que hoy siguen siendo parte de la Liga MX son el mismo césped donde 'el 10' se consagró como absoluta leyenda del deporte.

Diego Armando Maradona supera a dos rivales en el Mundial de México 1986. FOTO: Especial

Lee también ¿Cuántos partidos jugará la Selección Mexicana en lo que resta de 2025?