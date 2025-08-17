La afición mexicana está a punto de revivir uno de los capítulos más gloriosos en la historia de futbol nacional con el lanzamiento de una camiseta réplica inspirada en la que usó el tricolor en el Mundial de 1986, según una filtración del portal especializado 'Footy Headlines'.

La marca Adidas traería de vuelta el emblemático diseño verde que marcó una era en el futbol mexicano, acompañado de otros productos que prometen conquistar a los aficionados nostálgicos.

La camiseta réplica de México 1986 recupera el diseño clásico que lució la Selección durante el torneo celebrado en casa. Con un verde liso como protagonista, la prenda destaca por su simplicidad y elegancia, con un cuello polo blanco roto y ribetes blancos que enmarcan el estilo vintage.

¿Cómo luce la playera que sería lanzada en algunos meses?

En el pecho derecho, el icónico logotipo del trébol de Adidas mantiene la autenticidad del diseño original, mientras que en el lado izquierdo se encuentra el escudo de México de aquella época, un guiño a la identidad nacional.

El Mundial de 1986 fue un evento imborrable para el futbol mexicano. México, como anfitrión, logró un histórico pase a los Cuartos de Final, su mejor actuación hasta ese momento.

Aunque cayó en penales ante Alemania Occidental, el Tri dejó una huella imborrable, y la camiseta verde se convirtió en un símbolo de orgullo nacional.

Este diseño no solo representa un momento deportivo, sino también un emblema cultural que resuena con generaciones de aficionados. Además de la camiseta, Adidas relanzará el pants de entrenamiento de México 1986, manteniendo la combinación de colores verde, rojo y blanco que define la identidad tricolor.

Estos productos, con un estilo retro, buscan capturar la esencia de una época dorada y conectar con los fans que vivieron aquellos momentos, así como con nuevas generaciones que desean revivir la historia.

La filtración de 'Footy Headlines' ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes ya especulan sobre cómo lucirá esta colección en las gradas y en las calles. Se espera que la camiseta y los productos complementarios estén disponibles a finales de 2025 o principios de 2026.