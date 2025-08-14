El pasado fin de semana la actividad de la Liga MX volvió a reanudarse tras el parón por la Leagues Cup, con ello los aficionados al futbol mexicano pudieron volver a las gradas de los estadios de sus equipos para alentar a sus jugadores, tal y como sucedió en el duelo de Santos de la Jornada 4, donde sumaron un importante triunfo sobre las Chivas.

Previamente al duelo entre los laguneros y el Rebaño, el conjunto de La Comarca le puso sabor a las redes sociales e invitó a sus fanáticos a acudir al TSM Corona para alentar a los verdiblancos; sin embargo, nunca se imaginaron que su publicación en las redes sociales causaría bastante revuelo.

Y es que en la publicación compartieron varias imágenes de sus seguidores, incluyendo la de una chica que rápidamente atrajo la mirada de los usuarios y se robó los corazones de varios aficionados con su espectacular carisma.

Todo indica que no muchos de los usuarios deslizaron el carrusel de la publicación y se quedaron únicamente con la postal principal de dicho posteo, donde aparecía la chica con la playera del equipo de sus amores. De inmediato, la gente de la red social de Instagram comenzó a indagar el nombre de la joven.

No obstante, la bella aficionada es una visitante frecuente en los partidos de local del equipo Santos, y es que no es la primera ocasión que se vuelve viral. En el torneo pasado del Apertura 2014, esta seguidora ya había causado revuelo por aparecerse entre las butacas de la casa de los Guerreros.

¿Quién es la aficionada que cautivó a cientos de usuarios?. FOTO: Capturas

¿Quién es la aficionada de Santos Laguna que volvió a hacerse viral en las redes sociales?

Su nombre es Estefany Caballero, y además de ser una aficionada del Santos, se describe como médico en su cuenta de Instagram, donde hasta el momento cuenta con casi 130 mil seguidores, quienes la admiran no solo por su belleza, sino también por su simpatía y pasión por el futbol.

A través de sus imágenes, Estefany no sólo presume su amor por el equipo Santos, también muestra las actividades de su día, como su vida laboral y cómo disfruta de sus viajes, especialmente a lugares donde haya playa, sol y arena.