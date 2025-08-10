¿Qué fue de Larissa Riquelme, la novia del Mundial de Sudáfrica 2010? Esto es lo que se sabe

Quince años han pasado desde que Larissa Riquelme se convirtió en un fenómeno global durante la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica.

Conocida como 'La Novia del Mundial', esta modelo paraguaya captó la atención internacional cuando las cámaras la mostraron celebrando un gol en el partido entre Paraguay e Italia.

Su carisma y belleza la catapultaron a la fama, y su promesa de desnudarse si Paraguay llegaba a las Semifinales del torneo se volvió viral.

Aunque la selección dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino cayó ante España en Cuartos de Final, Larissa cumplió su palabra, posando para varias publicaciones y consolidando su estatus como ícono mediático.

Nacida en Asunción el 22 de febrero de 1985, Larissa Riquelme aprovechó la exposición del Mundial para construir una carrera fructífera en los medios de comunicación. Tras el evento, se convirtió en imagen de varias marcas sudamericanas y trabajó como conductora en televisión y radio.

Su presencia en los medios no se limitó a Paraguay, ya que su fama traspasó fronteras, apareciendo en sitios web deportivos y de entretenimiento a nivel global.

¿Qué fue de Larissa Riquelme, la 'Novia del Mundial' de 2010?

Hoy, con más de dos millones 250 mil seguidores en Instagram y 14 mil publicaciones, se define como modelo, artista e influencer de estilo. En sus redes sociales, comparte su día a día, mostrando sesiones de fotos, viajes y su trabajo como figura pública.

Sin embargo, la vida personal de Larissa ha vuelto a robar reflectores. Hace algunos días, la modelo insinuó en redes sociales que estaba soltera, lo que desató rumores sobre el fin de su relación de más de una década con el exfutbolista argentino Jonathan Fabbro.

No obstante, según el sitio 'Hoy' de Paraguay, el abogado de Fabbro aseguró que la pareja sigue junta. Fabbro, quien jugó en clubes mexicanos como Dorados, Chiapas y Lobos BUAP, cumple actualmente una condena de 16 años por abuso sexual contra su sobrina y ahijada, un caso que generó gran controversia.

Mientras Fabbro enfrenta su situación legal, Larissa continúa enfocada en su carrera. Su actividad en redes sociales refleja una vida activa, con colaboraciones comerciales y proyectos personales.