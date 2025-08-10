¿Cuántos campeones del mundo participaron en la película 'Escape a la Victoria'?

En 1981, 'Escape to Victory' (titulada Victory en algunos países) llegó a las pantallas como una historia que fusiona el drama bélico con la pasión del futbol, atrayendo a muchos aficionados del balompié.

Dirigida por John Huston, esta película estadounidense contó con un elenco estelar encabezado por los actores Michael Caine, Sylvester Stallone y Max von Sydow, quienes dan vida a una trama de resistencia ambientada en un campo de prisioneros nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia se centra en un grupo de prisioneros aliados que se encuentran ligados a un escape durante un partido de futbol contra un equipo alemán.

La película destaca por la participación de futbolistas profesionales que aportan un ngran atractivo a las escenas de juego.

Las secuencias de futbol se entrelazan con momentos de dramatismo, haciendo de 'Escape to Victory' en una cinta cinematográfica única que resuena sobre todo entre aficionados de las grandes leyendas del balompié.

La inspiración detrás del filme proviene de un hecho real conocido como 'El Partido de la Muerte', ocurrido el 9 de agosto de 1942 en la Ucrania ocupada por el III Reich.

El FC Start, compuesto principalmente por exjugadores del Dinamo de Kiev, desafió al poderoso equipo alemán en un encuentro que trascendió el deporte. A pesar de las advertencias de que una victoria podía costarles la vida, los jugadores soviéticos ganaron, humillando a sus oponentes.

Una semana después, el 16 de agosto, volvieron a vencer al equipo Rukh. Las consecuencias fueron devastadoras: muchos jugadores fueron arrestados, torturados y enviados a campos de concentración, donde varios murieron.

¿Quiénes son los campeones del mundo que participaron en la película 'Escape a la Victoria'?

La película cuenta con la participación de tres futbolistas campeones del mundo, cuyas presencias elevan el atractivo de la cinta para los amantes del futbol.

Bobby Moore, campeón con Inglaterra en 1966, Pelé, leyenda brasileña con títulos en 1958, 1962 y 1970, y Osvaldo Ardiles, ganador con Argentina en 1978, forman parte del elenco, de hecho, los tres tienen una aparición destacada al realizar jugadas destacadas.

Junto a ellos, otros futbolistas profesionales como Paul Van Himst, Kazimierz Deyna, John Wark y Arthur Hayes, quienes también aportan su granito de arena en las escenas donde se trata de jugar futbol.