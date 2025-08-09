Directivo revela que seleccionados metieron a 25 mujeres y un travesti a una polémica fiesta

En 2010, la Selección Mexicana de futbol se vio envuelta en un escándalo que marcó un antes y un después en la historia de los hechos bochornosos dentro del Tri.

Tras un decepcionante desempeño en el Mundial de Sudáfrica, donde cayeron en Octavos de Final ante Argentina, el equipo enfrentó críticas no solo por su rendimiento deportivo, sino por un incidente extradeportivo que desató la polémica y obligó a la Dirección de Selecciones a intervenir.

Lee también: ¿Qué fue de Mar Castro 'La Chiquitibum, la famosa modelo de México '86? Así luce en la actualidad

El episodio ocurrió en Monterrey, después de un partido amistoso contra Colombia en el Estadio Universitario, cuando un grupo de jugadores organizó una fiesta en un hotel de la ciudad,

Sin embargo, tiempo después, Néstor de la Torre, en aquel entonces director de Selecciones Nacionales, reveló la cantidad de 'invitad@s' que estuvieron en la fiesta con los jugadores del combinado mexicano.

¿Qué fue lo que dijo Néstor de la Torre?

Durante una charla con el periodista de TV Azteca, David Medrano, el exdirectivo y exfutbolista reveló cuántas mujeres fueron ingresadas por los jugadores al hotel de concentración del Tricolor.

"¿Qué me pasa en Monterrey? Que se van de desma..., no, no se van de desma... Meten a 26 (mujeres) yo revisé todas las cámaras... Bueno, no es cierto: 25, porque otra era travesti", dijo De la Torre en la charla con Medrano.

"Y entonces vi todo. Le hablé por teléfono a Carlos Vela y le dije 'Vela, hiciste esto', oye es que... Tú y tú, estos tres hicieron este tipo de faltas, estas hiciste tú y vas a estar castigado, yo hablé con todos”, agregó Néstor.

"Yo me enteré llegando a mi oficina, llegamos a las 8:30 a la Ciudad de México, me siento, diario me tenían los periódicos, los empiezo a ver, bronca fuerte, y de ahí empieza todo, yo no me di cuenta de nada. Había gente que me decía: 'no es que yo no fui'... A ver, yo vi las cámaras", mencionó.

Este evento, que rompió las reglas de concentración, involucró a figuras de talla internacional como Guillermo Ochoa, Carlos Salcido, Javier Hernández, Rafael Márquez y Andrés Guardado, entre otros.

Según De la Torre, un jugador que militaba en el extranjero incluso preguntó: “Oye, ¿hay cámaras en el baño?”, evidenciando el nerviosismo de los implicados.

Nestor de la Torre cuenta toda la verdad de la fiesta de seleccionados en Monterrey. No se guardó nada el existente.

Los esperamos el jueves. pic.twitter.com/JDjU7fXByT — david medrano felix (@medranoazteca) October 18, 2022

Néstor reaccionó con mano dura: multó a varios jugadores con 50 mil pesos cada uno, destinados a obras benéficas, y sancionó a Efraín Juárez y Carlos Vela con seis meses de suspensión de la selección.

El escándalo no solo afectó la reputación del equipo, sino que también tuvo consecuencias internas. De la Torre, enfrentado a la presión de los jugadores, quienes exigían su renuncia, decidió dejar su cargo tiempo después.