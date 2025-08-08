A través de su podcast 'Lavolpismo', Ricardo La Volpe, exentrenador de la Selección Mexicana, confesó los motivos detrás de su decisión de mentir sobre el caso de que envolvió a Salvador Carmona y Aarón Galindo durante la Copa Confederaciones de 2005. Este escándalo estuvo a punto de dejar al Tri sin participar en el Mundial de Alemania 2006.

Durante la Confederaciones 2005, México vivía un momento dorado tras vencer a Brasil y Japón, consolidándose como un equipo competitivo. Carmona y Galindo, piezas clave, jugaron esos partidos, pero no el encuentro contra Grecia, ya que fueron enviados de regreso a México.

La FMF y La Volpe argumentaron una falta disciplinaria, pero el motivo real fue un positivo por Norandrosterona, una sustancia presente en el producto Decavar, utilizado por los jugadores en el gimnasio de Cruz Azul para aumentar masa muscular.

La Volpe relató en su canal de YouTube cómo, al recibir los resultados de los análisis a las 3 de la madrugada, ideó un plan para proteger al equipo.

¿Qué fue lo que reveló La Volpe sobre el caso Galindo Carmona?

“Cuando me entero a las 3 y algo de la mañana, que los análisis llegaban de Estados Unidos, tarde, y ya veíamos que fue Carmona y Aarón, entonces yo dije a De la Torre, no te preocupes, yo ya sé cómo la vamos a solucionar, que me echen la culpa a mí”, explicó.

Su estrategia fue declarar que ambos jugadores llegaron tarde tras festejar la victoria contra Brasil, justificando su salida del equipo por indisciplina.

“Voy a decir que llegaron a las 3, 4 de la mañana y eso no lo permito, para echarme la culpa, y ahí separé a Aarón y a Carmona”, añadió. Sin embargo, el plan no funcionó.

La prensa investigó y descubrió el dopaje, desatando un escándalo que puso en riesgo la participación de México en el Mundial.

La Volpe aseguró que los jugadores no podían seguir en el torneo ni en la banca, mientras el equipo se concentraba para enfrentar a Argentina. Carmona y Galindo fueron enviados de vuelta a México, y el caso se convirtió en una “bola de nieve” que la FMF no pudo contener.