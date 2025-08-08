Mientras más se acerca la Copa del Mundo, más noticias refrescan a los aficionados y a la emoción que este torneo conlleva. Se hizo oficial en las últimas horas que Monterrey, en el Estadio BBVA, será una sede para un partido de repechaje.

Ahora, de acuerdo con los mismos informes, Guadalajara, con el Estadio Akron, hogar de las Chivas, también recibirá un partido de esta índole, que otorgará uno de los últimos boletos a la Copa Mundial.

¿Cómo es el repechaje para el Mundial 2026?

Se trata de ese pequeño torneo, que se disputa entre seis selecciones, del cual salen los dos últimos boletos para el esperado certamen internacional.

Los dos estadios protagonistas, por tanto, serán el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey. Se dice que el Estadio Azteca no está listo para estos juegos debido a que, de los tres recintos, es el que ha requerido mayor remodelación para cumplir los estándares de la FIFA.

Este famoso repechaje, o Play-Off Intercontinental, se llevará a cabo del 23 al 31 de marzo de 2026.

Así pues, es importante también mencionar que ningún estadio de México, fuera del Azteca, el BBVA y el Akron, recibirán partidos del Mundial. Dichos escenarios además, pasarán a llamarse; Estadio Ciudad de México, Estadio Monterrey y Estadio Guadalajara respectivamente.

