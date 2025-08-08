Mientras más se acerca la , más noticias refrescan a los aficionados y a la emoción que este torneo conlleva. Se hizo oficial en las últimas horas que , en el Estadio BBVA, será una sede para un partido de repechaje.

Ahora, de acuerdo con los mismos informes, Guadalajara, con el Estadio Akron, hogar de las Chivas, también recibirá un partido de esta índole, que otorgará uno de los últimos boletos a la Copa Mundial.

FOTO: Imago7
FOTO: Imago7

Lee también

¿Cómo es el repechaje para el Mundial 2026?

Se trata de ese pequeño torneo, que se disputa entre seis selecciones, del cual salen los dos últimos boletos para el esperado certamen internacional.

Los dos estadios protagonistas, por tanto, serán el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey. Se dice que el Estadio Azteca no está listo para estos juegos debido a que, de los tres recintos, es el que ha requerido mayor remodelación para cumplir los estándares de la FIFA.

Este famoso repechaje, o Play-Off Intercontinental, se llevará a cabo del 23 al 31 de marzo de 2026.

Conoce cuáles son las selecciones que más juegos han disputado en la historia de la Copa del Mundo / FOTO: Imago7
Conoce cuáles son las selecciones que más juegos han disputado en la historia de la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

Así pues, es importante también mencionar que ningún estadio de México, fuera del Azteca, el BBVA y el Akron, recibirán partidos del Mundial. Dichos escenarios además, pasarán a llamarse; Estadio Ciudad de México, Estadio Monterrey y Estadio Guadalajara respectivamente.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Guadalajara será sede de un partido más para el Mundial de 2026 en el Estadio Akron

Actualidad Mundialista

Guadalajara será sede de un partido más para el Mundial de 2026 en el Estadio Akron
¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo 2026 se jugarán en México?

Actualidad Mundialista

¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo 2026 se jugarán en México?

Comentarios