El Mundial de México 86 prometía ser el escenario ideal para que Hugo Sánchez se consagrara como ídolo nacional. El delantero del Real Madrid, en la cima de su carrera, llegaba como la máxima esperanza de la Selección Mexicana.

Con el Azteca como epicentro y el fervor de los aficionados, el “Pentapichichi” tenía todo para brillar. Sin embargo, el torneo dejó un sabor amargo, marcado por un penal fallado ante Paraguay y una actuación discreta que opacó su legado.

México inició el torneo con el pie derecho, derrotando 2-1 a Bélgica con goles de Fernando Quirarte y el propio Hugo Sánchez. La afición, eufórica, soñaba con un equipo tricolor protagonista.

El segundo partido, contra Paraguay, parecía una oportunidad para consolidar el buen arranque. Al minuto 3, Luis Flores adelantó a México, y todo indicaba que el triunfo sería cómodo bajo la dirección de Bora Milutinovic. Sin embargo, la confianza excesiva pasó factura.

En el minuto 85, Julio César Romero empató para Paraguay, silenciando al Coloso de Santa Úrsula. El dramatismo alcanzó su clímax cuando un empujón sobre Hugo Sánchez derivó en un penal a favor de México.

La victoria estaba al alcance. 'Hugol', confiado, tomó el balón y se perfiló frente al arco. Su disparo, dirigido al ángulo inferior izquierdo, fue adivinado por el portero paraguayo Roberto “Gato” Fernández, quien desvió el balón con una estirada espectacular.

El grito de gol se ahogó, y el silbatazo final dejó un ambiente de frustración entre jugadores y aficionados. Ese fallo no solo marcó el partido, sino también la carrera de Hugo Sánchez. La afición, que había depositado su fe en él, expresó su decepción.

La vez que a Hugo Sánchez le cancelaron un comercial por fallar el penalti ante Paraguay en 1986

El penal errado se convirtió en un símbolo de las expectativas no cumplidas. Pero las consecuencias trascendieron lo deportivo. Según el comentarista Anselmo Alonso, en una charla en el pódcast 'Así de boolas', las televisoras tenían listo un comercial protagonizado por Sánchez, donde incluso se le veía anotando un penal.

Tras el fallo, ordenaron frenar la transmisión, evidenciando el impacto inmediato del error en la imagen publicitaria del delantero.

"Hay la anécdota que dicen que ya en la television estaba listo un comercial que había hecho Hugo anotando un penal, entonces viene el minuto 88, Romerito nos hace el gol del empate contra Paraguay, México se había puesto adelanto con gol de Luis Flores y vienen el penal y se pone Hugo y lo falla. entonces las televisoras, las dos, y el cliente: '¡Saquen el comercial!", relata el comentarista Anselmo Alonso en una charla que tuvo con Juan Pablo Fernández.

¡HUGO TARUGO! así le gritaban a Hugo Sánchez cuando falló el penal contra Paraguay en el Mundial de México 1986 y además pararon un comercial de televisión. pic.twitter.com/J8QaCs9FBp — Así De Boolas (@AsiDeBoolas) July 9, 2025

Esta situación fue también comentada por Carlos Hermosillo, quien durante una plática con el periodista Alberto Lati, recordó la anécdota: Hugo Sánchez, que definitivamente era la figura de la Selección, al que todos esperaban. Pero recuerdo que cuando falla el penalti contra Paraguay hasta quitan un anuncio de él en la televisión”.