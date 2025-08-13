¿Qué fue de Aimée Álvarez, la modelo que asistió a la fiesta del Tricolor previo a Rusia 2018?

En la antesala del Mundial de 2026, un episodio del pasado de la Selección Mexicana sigue resonando: la controvertida fiesta de 2018, que involucró a varios futbolistas del Tri y catapultó a la fama a Aimée Álvarez, conocida también en el mundo de las redes sociales como ‘Mackiie’.

Este escándalo marcó un antes y un después en la carrera de la modelo, hoy una figura destacada en el mundo del contenido para adultos.

La celebración tuvo un doble propósito: festejar el cumpleaños de Javier ‘Chicharito’ Hernández y despedir al equipo antes de partir al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, al poco tiempo de la famosa reunión de jugadores de la Selección Mexicana con un numeros grupo de chicas, fotografías filtradas desataron un escándalo.

Las imágenes mostraban a varios jugadores en compañía de mujeres, entre ellas ‘Mackiie’, lo que generó especulaciones y críticas en los medios. Algunos señalaron a las asistentes como escorts contratadas, una acusación que Álvarez desmintió categóricamente años después.

Fua a través de una entrevista con el youtuber 'Werevertumorro', donde ‘Mackiie’ compartió su versión de los hechos.

“La gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso (acompañantes), yo entré y vi a chavas tal cual, como yo, todas en modo fan, las 30 o 40 que estuvimos era en modo fan 100 por ciento, nunca vi a alguien que dijera, 'se ve que la contrataron o le pagaron'”, aseguró en su momento Aimée.

Según relató, un jugador la invitó directamente: “A mí me invitaron, me escribió un jugador y me dijo: 'Vamos a tener un partido, va a haber una fiesta, ¿quieres venir? Te invito al partido y a la fiesta'”.

La modelo describió cómo la reunión comenzó tranquila, pero el ambiente cambió con el paso de las horas.

“Ya llegada la noche sí había alcohol y otras cosas. No te presionaban de hacer nada, pero eras libre. Todo empezó como cena y se fue abriendo. Si tú querías, tú podrías estar con quien quisieras, pero como en cualquier otra fiesta. Si te quedabas era porque ya sabías lo que esperabas y con quién, esa gente se quedó y ya sabía cómo continuar su noche”, explicó.

El escándalo no solo afectó la imagen de los jugadores, sino que también puso a Alvarez en el ojo público. A pesar de los señalamientos, ella transformó la controversia en una oportunidad. Antes de dedicarse al modelaje, trabajó como mesera en 'Hooters' y cultivó su pasión por los viajes y la música.

¿Qué fue de Aimée Álvarez, la modelo que asistió a la fiesta del Tricolor previo a Rusia 2018?

Hoy, con más de 290 mil seguidores en Instagram, es una figura consolidada en el modelaje erótico y recientemente apareció en la portada de 'Playboy Italia', donde su belleza ha comenzado a cautivado a miles de nuevos seguidores.