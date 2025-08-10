Hugo Sánchez no solo marcó historia en el futbol mexicano e internacional, sino que también se convirtió en un ícono publicitario durante su mejor momento como futbolista en las décadas de los 70, 80 y 90.

Su paso por clubes como Pumas y Real Madrid lo consolidó, desde el punto de vista de muchos aficionados y especialistas, como el mejor futbolista mexicano de la historia, pero su carisma y popularidad lo llevaron a trascender las canchas para brillar en la pantalla chica y los medios publicitarios.

Durante su carrera profesional, de 1976 a 1997, Sánchez no solo anotó goles espectaculares, especialmente de chilena, sino que también se convirtió en la imagen de marcas reconocidas que buscaban aprovechar su fama.

En una época donde los deportistas comenzaban a ser figuras mediáticas, Hugo Sánchez se destacó por su versatilidad en comerciales de televisión. Desde productos de higiene personal hasta alimentos, las marcas veían en él un embajador ideal.

Su imagen, asociada al éxito, la disciplina y el carisma, era perfecta para conectar con la audiencia.

¿Qué tipo de marcas llegó a anunciar Hugo Sánchez?

Marcas como Colgate, Ariel, Betamax, Choco Milk, Milo y Nestlé lo contrataron para promocionar sus productos.

Previo al Mundial de Italia '90, llegó a promocionar el chocolate Milo, el cual ofrecía premios, desde un viaje a la Copa del Mundo hasta balones o televisores.

Cada anuncio era una oportunidad para mostrar no solo su talento como futbolista, sino también su personalidad multifacética a través de anuncios creativos.

Y es que los comerciales de Hugo Sánchez eran variados. No sólo aparecía pateando un balón o en una cancha de futbol, también se le llegó a ver compartiendo la pantalla con personajes extraterrestres para anunciar cepillos de dientes.

Su faceta como odontólogo, carrera que estudió por insistencia de su padre antes de dedicarse completamente al futbol, fue un elemento recurrente en los anuncios. En varios de ellos, Sánchez aparecía como dentista, recomendando productos como Colgate, lo que sorprendía a la afición que desconocía esta faceta de su vida.

“Hugol” aseguraba que solo aceptaba proyectos publicitarios que transmitieran mensajes positivos, lo que reforzaba su imagen de figura inspiradora.

Hoy, los comerciales de Hugo Sánchez son recordados con nostalgia como un reflejo de su era dorada dentro del futbol mexicano e internacional. Su legado trasciende los estadios, consolidándolo como una figura que no solo dominó las canchas, sino que también dejó una marca imborrable en la cultura popular a través de la publicidad.