Pepe Segarra, comentarista de Fox Sports, fue despedido por no llegar a un acuerdo

Pepe Segarra es un nombre que resuena fuerte en el periodismo deportivo mexicano. Con una trayectoria de décadas narrando beisbol de las Ligas Mayores, Liga Mexicana y futbol americano de la NFL, su voz ha acompañado momentos históricos en Juegos Olímpicos, Super Bowls y Series Mundiales.
Junto a sus colegas y amigos: Antonio de Valdés y Enrique Burak, Segarra se ha consolidado como una figura imprescindible para los aficionados del beisbol, no solo en Televisa, donde pasó muchos años, sino también en Fox Sports.
Sin embargo, incluso los grandes enfrentan momentos difíciles, y recientemente, en su canal de YouTube, Pepe Segarra y Enrique Burak revivieron un episodio poco conocido: el despido abrupto que sufrieron en algún momento de su carrera.
Ambos cronistas recordaron cómo fueron separados sin importar la importancia de sus trayectorias y sus conocimientos en varios deportes.
¿Cómo se dio el despido de Pepe Segarra?
Ya hace algunos meses, el propio Enrique Burak había recordado en el pódcast del exportero Yosgart Gutiérrez la ocasión en que la novena de los Tigres de la LMB decidió prescindir de sus servicios argumentando una falta de compromiso de su parte, luego de que no pudo asistir a una transmisión debido a una reunión con Ana Guevara, en preparación para los Juegos Olímpicos de Atenas.
En aquella ocasión, Burak reveló que previo a su despido, Pepe Segarra también había sido cortado por la ahora organización de Quintana Roo: "Con los Tigres, Pepe Segarra no llegó a un acuerdo y lo mandaron a volar, una decisión estúpida...", comentó en el pódcast 'El RePortero'.
Ahora, durante su charla en el canal de Segarra, ambos recordaron de nueva cuenta ese oscuro pasaje en sus trayectorias.
"Tigres y Diablos tenían que buscar una estación para transmitir sus partidos. Tú (Pepe Segarra) y yo fuimos a platicar con Alfonso López, gerente de los Tigres, y yo me quedé, pero a ti te dieron las gracias", comenzó platicando Burak.
"Y al año siguiente por los compromisos con Televisa había veces en que no podías (...) y una noche de entre semana teníamos una reunión con Ana Gabriela Guevara y hablé (para avisar) que no iba a poder ir. Al día siguiente, me estoy bañando y llega mi esposa y me dice 'oye, te hablan de los Tigres'. Y bueno... el recadito: el señor López había decidido correrme que por falta de compromiso... Total, que a ti y a mi nos mandó a la chin...", agregó.
"En pocas palabras... ¡valimos madre!", remató entre risas Pepe Segarra tras el comentario de su compañero y amigo.