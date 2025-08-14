'Potro' Gutiérrez revela por qué México fue eliminado en Estados Unidos '94: "Quedamos frustrados"

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial de Estados Unidos 1994 ante Bulgaria, en una dramática tanda de penales, sigue siendo un capítulo doloroso en la historia del futbol mexicano.

México llegaba a ese torneo con grandes expectativas tras haber quedado fuera de Italia 90 por una sanción.

Con una afición numerosa en territorio estadounidense, el Tricolor soñaba con alcanzar grandes triunfos en la justa celebrada en el país vecino del norte. Sin embargo, la ilusión se desvaneció en los Octavos de Final, y las razones de ese fracaso han sido objeto de análisis durante décadas.

Recientemente, Raúl Gutiérrez, ex lateral del equipos como América, Atlante y la Selección Nacional, ofreció una nueva perspectiva sobre lo sucedido en aquel fatídico partido.

En la Fase de Grupos, México vivió una montaña rusa de emociones: cayó 1-0 ante Noruega, venció 2-1 a Irlanda y empató 1-1 con Italia, clasificando a Octavos.

Enfrente estaba Bulgaria, un equipo que, aunque contaba con Hristo Stoichkov como figura estelar, parecía accesible. El partido fue intenso: Bulgaria se adelantó, pero México igualó con un penal cobrado por Alberto García Aspe tras una falta sobre Luis Roberto Alves 'Zague'.

Tras 120 minutos sin definirse, la tanda de penales decidió todo. Los fallos de García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez, con solo Claudio Suárez acertando, sellaron la derrota 1-1 (3-1).

A lo largo de los años, se ha señalado a diversos responsables. Muchos apuntaron a Miguel Mejía Barón, el entonces técnico, por decisiones tácticas como no incluir a Hugo Sánchez en el partido o realizar cambios cuestionados.

¿Cuál fue el motivo de la eliminación de México en el Mundial de 1994?

Otros criticaron al propio “Pentapichichi” por, según rumores, negarse a entrar como mediocampista. Sin embargo, Raúl Gutiérrez, en una reciente declaración, ofreció una explicación distinta: la falta de experiencia internacional del plantel.

“Quedamos frustrados, porque creo que a ese equipo le faltó experiencia. Mucha gente dice '¿Qué le ha faltado a los diferentes equipos (de la Selección)? A ese equipo le faltó experiencia. Experiencia de juegos. Solamente jugando fuera (en el extranjero) a Hugo (Sánchez) y a Luis (García), (Carlos) Hermosillo que había jugado en Bélgica, este, ¿quién más? Pues nada más, ¿no? Entonces, pero los demás, éramos de casa y teníamos nuestros partidos previos, como Copa América, como Copa Oro, pero creo que nos faltó más experiencia de ese tipo... internacional”, comentó Gutiérrez, durante una charla con Yosgart Gutiérrez en su pódcast 'El RePortero'.

"Nos eliminan y quedamos muy frustrados porque esa Selección creo que podía haber encontrado más resultados, pero bueno... tristemente no logramos ejecutar bien los penales, pero prometía e ilusionaba mucho esa Selección", agregó.