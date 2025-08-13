El Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca, y con él crece la expectativa por conocer los detalles de la Selección Nacional de futbol, incluyendo su uniforme.

Recientemente, se filtró en redes sociales la que podría ser la nueva playera del Tri, un diseño que ha generado opiniones divididas entre los aficionados y una fuerte reacción del comentarista deportivo David Faitelson.

A principios de 2025, se difundieron imágenes de un uniforme verde con líneas verticales que evocaban la bandera nacional, inspirado en la camiseta usada en el Mundial de Argentina 78, donde México tuvo su peor actuación histórica.

La respuesta de los aficionados fue contundente: el diseño no gustó, y las críticas en redes sociales obligaron a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a exigirle a Adidas, su patrocinador oficial, un cambio en la indumentaria para los partidos como local.

El nuevo diseño, según la filtración más reciente, toma elementos de la icónica playera de Francia 98, una de las favoritas de la afición por su representación del calendario azteca. Aunque la camiseta actual no incluye exactamente este símbolo, presenta un diseño similar que busca rendir homenaje a la cultura mexicana.

Sin embargo, las opiniones están divididas: mientras algunos aficionados aplauden la propuesta, otros consideran que no alcanza el nivel de la indumentaria de 1998.

¿Cuál fue la reacción de David Faitelson ante la filtración de la posible playera del Tricolor?

David Faitelson no se quedó callado. A través de sus redes sociales, el comentarista de TUDN expresó su descontento con el diseño, cuestionando la representación cultural que se le dio.

“El tema es que México no solo está representado por los Aztecas: ¿Y dónde quedan los Mayas, los Totonacas, los Zapotecas y otros de los pueblos originarios?”, escribió Faitelson, generando un debate sobre la identidad cultural en el diseño de la playera.

El tema es que México no solo está representado por los Aztecas: ¿Y dónde quedan los Mayas, los Totonacas, los Zapotecos y otros de los pueblos originarios? https://t.co/ihWm4Cz9b9 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 13, 2025

La crítica de Faitelson sobre la posible camiseta de la Selección Mexicana ha hecho que comenzara la discusión entre los usuarios de las redes, donde algunos apoyan su postura, mientras que otros consideran que la referencia azteca y del jersey de 1998 es suficiente como para que México brille en la próxima justa mundialista, cuando menos en imagen.

Por ahora, la playera filtrada sigue siendo tema de conversación, y la última palabra la tendrán los aficionados cuando el diseño oficial sea presentado.