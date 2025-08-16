En 2006, durante la cobertura del Mundial de Futbol de Alemania, Eugenio Derbez, quien hacia contenido de comedia y cápsulas para Televisa Deportes, protagonizó un incidente que aún da mucho de qué hablar: ¿realmente se orinó en los pantalones en vivo?

El suceso ocurrió en el programa “La Jugada del Mundial”, donde Derbez participaba en un segmento especial.

Bajo la hipnosis del mentalista Tony Kamo, el comediante vivió uno de los momentos más embarazosos de su carrera, que lo llevó a ser el centro de atención.

En el programa, que en ese momento era conducido por Javier Alarcón y contaba con el análisis Luis Roberto Alves “Zague”, Tony Kamo hipnotizó a Derbez, llevándolo a un estado de regresión mental donde creyó tener ocho años.

¿Qué fue lo que sucedió con Eugenio Derbez en el Mundial de 2006?

Kamo le pidió a Eugenio imaginar que estaba en un salón de clases y le preguntó quién era el padre de la patria, mientras el conductor y el exfutbolista observaban muy atentos a las reacciones del actor.

Según relatos, el estrés y los nervios abrumaron al comediante, quien comenzó a sollozar y, aparentemente, se orinó en los pantalones frente a millones de espectadores.

El incidente, transmitido en horario estelar, generó una mezcla de sorpresa, risas y especulaciones sobre su autenticidad.

Derbez, quien en ese momento ya era una figura reconocida en México, había confesado en entrevistas previas ser una persona muy tímida, evitando presentaciones en vivo o situaciones fuera de su control.

Este episodio parecía confirmar su incomodidad en escenarios impredecibles. Sin embargo, las opiniones sobre lo sucedido están divididas.

Mientras algunos televidentes aseguran que Derbez cayó en un trance genuino, otros, como el comediante Jorge Ortiz de Pinedo, consideraron que fue una broma planeada para aumentar el rating.

Sin embargo, Derbez nunca ha aclarado del todo si el incidente fue real o parte de un guion. Lo cierto es que este momento quedó grabado en la memoria de miles de aficionados que seguían las transmisiones de la Copa del Mundo que se disputó en territorio teutón.