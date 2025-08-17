El nombre de Gilberto Mora se conoció a nivel mundial cuando en la Copa Oro 2025, el juvenil se hizo un lugar en el 11 titular de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, y además brilló con su estilo de juego ofensivo, atrevido y creativo.

Ahora, ya con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026, Gilberto sigue con paso firme para afianzarse en la convocatoria del Vasco, y hacerlo como una pieza clave, pese a sus 16 años de edad.

Gilberto Mora se perfila para ser convocado por la Selección Mexicana al Mundial de 2026. Foto: Imago7

Lee también Seleccionado nacional marca su primer gol de la temporada en Europa; inicia la competencia por entrar a la lista de Aguirre

En el arranque del torneo Apertura 2025, Mora no solo es titular indiscutible en los Xolos de Tijuana, sino que es de las principales armas ofensivas que tiene el equipo que dirige Sebastián Abreu.

Gilberto Mora brilla con Tijuana en la Liga MX

En la más reciente victoria de Xolos en el certamen doméstico, 'Gil' contribuyó al triunfo (2-0) de los suyos ante Pachuca, con el gol que abrió el marcador al minuto 33 de la primera parte.

Este fue también su primera anotación del torneo en cinco jornadas que han transcurrido. Sin embargo, Mora es uno de esos jugadores que no se tienen que valorar sólo por las estadísticas, sino por el juego que genera.

Este tanto llamó la atención entre los usuarios de redes sociales, porque el joven atacante mide 1.68 centímetros.

Con todo esto, y a sabiendas que el Mundial está a 10 meses de iniciar y aún tiene tiempo para seguir con el desarrollo de su juego, parece un hecho inminente (a menos que una lesión lo impida), que Gilberto Mora va a asistir al certamen internacional.

Lee también Adidas lanzaría réplica de la camiseta de México del Mundial de 1986