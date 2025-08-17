La competencia por un lugar en la lista de Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo del 2026 ha comenzado en las ligas europeas. El primer atacante tricolor alzó ya la mano con un tanto, el primero de la temporada para su cuenta.

A pesar de haber iniciado el partido en la banca, el delantero mexicano fue el encargado de abrir el marcador en la victoria de su equipo en la Liga Belga. César ‘Chino’ Huerta entró de cambio al minuto 61 en el duelo en donde su equipo, el Anderlecht, venció (2-0) al Dender en la cuarta fecha del campeonato.

Lee también Fue convocado a Brasil 2014 y ahora juega en la Sub-21 de un club mexicano; el triste presente de este futbolista

El tanto de Huerta fue el resultado de la combinación del extremo tapatío y el ecuatoriano Nilson Angulo a los 10 minutos de haber ingresado al campo. El mexicano también participó en el segundo tanto del Anderlecht, en donde él fue el encargado de iniciar la jugada que terminó el belga Thorgan Hazard al 84’.

¡¡CHINO HUERTA AL RESCATE!!🇲🇽🇲🇽🇲🇽



El mexicano anota el primer tanto para el Anderlecht🇧🇪🙌#JPL pic.twitter.com/Y9yjlCQhJQ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 17, 2025

Con siete apariciones con Selección Mexicana este 2025, Huerta espera que en los próximos dos semestres entregue los resultados necesarios para ser llamado por Javier Aguirre al Mundial del 2026. El ‘Chino’ no marca con la camiseta nacional desde 16 de octubre del 2024 cuando le anotó a Estados Unidos en partido amistoso.