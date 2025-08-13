Javier Aguirre siempre ha demostrado en su faceta de futbolista y ahora como entrenador, ser poseedor de un carácter fuerte, por lo que no es un secreto que a nadie le gusta encontrárselo cuando está de mal humor.

El Vasco con los ánimos a todo lo que dan se ha metido en más de una polémica. Una de las más recordadas es la patada que le dio a Ricardo Phillips, jugador de Panamá, en la Copa Oro de 2009. No obstante, hay una que todavía tiene una mayor controvertida que esa.

¿Por qué Javier Aguirre tiró golpes a jugadores del Atlético de Madrid?

En uno de los partidos amistosos más atípicos en la historia de la Selección Mexicana, el 1 de agosto de 1993 el Estadio Azteca recibió al Atlético de Madrid, que tenía entre sus filas a Luis García.

Los Colchoneros estaban de pretemporada en la Ciudad de México y aprovecharon para enfrentar al equipo que en ese entonces era dirigido por Miguel Mejía Barón, todo con miras al Mundial de Estados Unidos 94.

El partido de amistoso no tuvo nada y los ánimos se encendieron entre Juan de Dios Ramírez Perales y el polaco Roman Kosecki. En una jugada dividida, el Capi fue con los tachones por delante y conectó la rodilla del europeo.

Se armó una campal que parecía que no pasaría de los empujones. Jorge Campos no pensó lo mismo y llegó a tirar golpes, lo que desató una intensa riña cuando México ganaba con gol de Benjamín Galindo.

En 1993 la Selección Mexicana protagonizó una campal con jugadores del Atlético de Madrid. Foto: Especial

Los jugadores se empezaron a dar con todo y las bancas se vaciaron. Uno de los que no dudó en involucrarse en la gresca fue Javier Aguirre, que en ese entonces ya era auxiliar técnico del entrenador nacional.

El Vasco se unió a la pelea y en la primera oportunidad que tuvo soltó un certero codazo a un jugador del Atlético de Madrid, quien de inmediato le respondió sin mucho éxito.

Posteriormente cuando daba la impresión de que se calmaba la situación, Javier Aguirre le tiró una patada al portero colchonero Diego Díaz, quien únicamente lo señaló, pero ya no se atrevió a responderle.

Luego de minutos intensos, ya pelea se fue disipando, por lo que por increíble que parezca, el partido se reanudó y el Atlético de Madrid se impuso 3-2 con un par de goles del Luis García.