La Selección Mexicana que participó en el Mundial de Estados Unidos 94 generó muchas expectativas entre los aficionados, debido a que es considerada una de las mejores plantillas.

Jugadores como Luis García, Carlos Hermosillo, Jorge Campos, Zague, Alberto García Aspe, estaba en su ‘prime’. Aunada a la experiencia de elementos como Hugo Sánchez, Claudio Suárez o Ignacio Ambriz. Lamentablemente fracasaron en su intento por acceder al quinto partido.

¿Qué grupo tomaba las decisiones en Mundial del 94?

Uno de los estigmas que ha acompañado a Miguel Mejía Barón casi toda su carrera como entrenador es el hecho de que no hizo un solo cambio en Octavos de Final ante Bulgaria. Dejó en la banca a Hugo Sánchez y siempre lo critican por eso.

No obstante, Carlos Hermosillo, otro de los que no tuvo actividad ante los búlgaros, recordó que desde antes de partido extrañamente el Doctor Mejía barón decidió cambiar su parado táctico, que obviamente no le funcionó en el duelo definitivo.

El Grandote de Cerro Azul fue más allá y por primera ocasión ventiló que había un grupo de futbolistas, sin atreverse a dar el nombre, que influía mucho en el entrenador nacional.

Carlos Hermosillo fue titular con México en el Mundial de EU 94 ante Irlanda e Italia. Foto: @chermosillo27

Hermosillo dio a entender que prácticamente ellos pusieron el cuadro que salió a jugar contra Bulgaria en Nueva Jersey, donde México no pasó de los penaltis y quedó eliminador de la competencia.

“Esa Selección del 94 para mí fue muy buena, con mucho liderazgo. Perdimos con Noruega, ganamos contra Irlanda y empatamos contra Italia; contra Bulgaria él cambia la alineación de la nada.

“Se equivoca ahí Miguel, pero porque luego hay jugadores que se sienten asesores o técnicos cuando todavía son jugadores. Él escuchaba mucho a un grupito, que no digo los nombres, pero escuchaba a un grupo al cual yo respeto, pero se equivocó, la cagó. Ese Mundial pudimos haber hecho historia”, contó Hermosillo en charla con el Shaggy Martínez.