Muchos comentaristas de TV Azteca coinciden los complicado que era en carácter de José Ramón Fernández, sobre todo cuando había una cobertura importante como un Mundial o Juegos Olímpicos.

Justo en la Copa del Mundo de Alemania 2006, la última que realizó en la televisora del Ajusco, Joserra fue desobedecido por uno de sus principales reporteros, quien se negó a realizar una actividad que le exigió.

¿Por qué David Medrano desobedeció a Joserra?

La última cobertura de un Mundial con TV Azteca de José Ramón Fernández se dio en Alemania 2006, donde curiosamente sorprendió con una campaña previa en la que se pintaban la cara con los colores de la bandera de México.

Ese tipo de cosas eran reprobadas por Joserra, debido a que siempre señaló que eso sólo lo hacía la competencia (Televisa). No obstante, en ese torneo también sorprendió con otra decisión.

David Medrano, uno de los reporteros más experimentados de la cadena del Ajusco, señaló durante una charla en el podcast de Marco Antonio Barrera llamado ‘Un Round Más’, que pese a que una orden venía directa de José Ramón, de negó rotundamente a hacerla.

David Medrano se negó a narrar partidos con TV Azteca en el Mundial de Alemania 2006. Foto: Especial

La idea del polémico comentarista era que todo el equipo que llevó a la competencia alemana se pusiera a narrar partidos, debido a que tenían los derechos de gran parte de ellos.

Medrano Félix explicó que ese no es su fuerte, por lo que desobedeció a José Ramón Fernández y fue el único que no cumplió con su exigencia. Eso sí, recalcó que habló con su entonces jefe para que lo pudiera a hacer otra cosa.

"Cuando íbamos para Alemania 2006, no nos alcanzaban los narradores y él decidió que todos narraran, yo le dije 'Yo no', no tengo miedo, pero no tengo las condiciones, a mí ponme a comentar o ponme en la cancha y te compito con el que tú quieras, me la compró y fui al único que no puso a narrar", contó David Medrano.