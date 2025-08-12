Hugo Sánchez llegó como la gran figura a seguir en la Selección Nacional para el Mundial de México 86. El gol ante Bélgica en el primer partido en el Estadio Azteca aumentó las expectativas, no sólo entre los fanáticos tricolores, sino de todo el mundo.

Era obvio que los ojos estaban puestos sobre el delantero del Real Madrid, por lo que lo que hacía bien o mal en la cancha se potenciaba. El penalti que falló ante Paraguay, que era el triunfo del Tri en el segundo encuentro, significó el rompimiento total con la afición. El partido ante Alemania sólo incrementó las críticas en su contra.

¿Qué dijo Pablo Larios de Hugo Sánchez?

Pasan los años, pero las críticas y cuestionamientos siguen siendo los mismos para Hugo Sánchez, quien aquejó calambres en los Cuartos de Final ante Alemania en Monterrey.

El Pentapichichi fue atendido por su masajista personal para poder regresar a la cancha, pero no lo consiguió, por lo que ya no pudo participar en la definición por penaltis, donde los alemanes eliminaron al anfitrión.

“Me sentí impotente. Era uno de los lanzadores designados y fue terrible no poder aportar mi granito de arena”, fueron las palabras de Hugol al no poder ser parte de los tiradores de México.

Hugo Sánchez no estuvo en la definición por penaltis ante Alemania en el Mundial de México 86. Foto: Especial

No obstante, parece que sus compañeros tienen otra perspectiva totalmente distinta de lo que pasó el Estadio Universitario. Uno de ellos es Pablo Larios (Q.E.P.D.), quien fuera portero titular de México en esa Copa del Mundo.

El mítico arquero nacional estuvo en una charla con Félix Fernández, donde entre varias preguntas de su carrera, tocaron el tema de los calambres de Hugo Sánchez en México 86.

"¿Se acalambró y le dio frío?", Pablo Larios se limitó a afirmar con la cabeza que Hugo no quiso la responsabilidad de ser uno de los futbolistas nacionales que tiró un penalti ante Alemania.

“Debió de tirar un penal él, no debió haber salido, la presión fue bastante fuerte, pero Hugo Sánchez era otra cosa, porque tanto tiempo de goleador en España y luego es una serie importante para el equipo, no creo que debió haber pasado eso”, comentó durante una charla con TUDN.