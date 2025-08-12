Andrés Vaca, uno de los narradores más importantes de Televisa, no estuvo presente en el reciente partido del América ante Querétaro, correspondiente al Apertura 2025 de la Liga MX, lo que desató en redes sociales rumores sobre un posible castigo por parte de la cadena.

La ausencia del comunicador se dio después de que, mediante redes sociales, lanzara una dura crítica a la directiva azulcrema, asegurando que el mal momento del equipo era culpa de la dirigencia.

"Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre", escribió, recibiendo gran aceptación por parte de los seguidores.

Después del mensaje, Vaca no fue considerado por TUDN, que decidió asignar la narración del partido a Raúl Pérez, un lugar en el que habitualmente aparece la joven voz, lo que aumentó las dudas entre los televidentes.

Luego del compromiso, Andrés Vaca rompió el silencio y, en una reciente edición del pódcast +Deporte, habló sobre lo ocurrido, agradeciendo las muestras de apoyo de los seguidores.

"No puedo opinar sobre lo que pasó este fin de semana. Quiero mandar un mensaje a toda la gente y a la afición americanista: van a entender. Gracias a la afición del América por su apoyo, sus mensajes este sábado, gracias por respaldarme. Más no puedo decir", comentó.

Las palabras de Vaca fueron tomadas de inmediato como una confirmación de su sanción, dejando en las plataformas el deseo de verlo y escucharlo pronto en los partidos de los azulcremas.