Jorge Campos realizó un gran gesto hacia un compañero de TV Azteca; "Es un gran tipo"

Tras su retiro en 2004, Jorge Campos se integró a TV Azteca como comentarista deportivo, una posición en la que, gracias a su estilo, se ganó muy rápido el cariño de los aficionados.

El exjugador de Pumas, quien formó parte del cuerpo técnico de Ricardo La Volpe en la Copa del Mundo de Alemania 2006, actualmente conforma un gran equipo junto a Christian Martinoli, Luis García y Zague.

Con su personalidad y la oportunidad de haber vivido varias ediciones del máximo torneo de la FIFA en la cadena, Campos no ha perdido ocasión de apoyar a sus compañeros, realizando gestos que son recordados con mucho cariño.

El más reciente fue con David Medrano, parte del equipo de TV Azteca, quien, en conversación con Marco Barrera, compartió que en la última edición de la Copa del Mundo, en Qatar 2022, Campos lo invitó a ver la final entre Argentina y Francia.

"Las últimas dos finales de la Copa del Mundo me ha invitado con un boleto para ver el juego. Conforme avanza el torneo, se van reduciendo los lugares y no podemos ir todos. Es espectacular y un tipazo", comentó.

Medrano, quien es uno de los más veteranos del grupo, añadió que, pese a ser una de las figuras más grandes, Campos sigue siendo muy humilde y siempre busca ayudar a todos.