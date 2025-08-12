Las adecuaciones que se le han venido haciendo al estadio de Chivas, se realizan en tiempo y forma para que esté en el tiempo que estableció la FIFA, así lo precisó el presidente del Guadalajara Amaury Vergara y fue puntual: ¡Estamos listos!

Estos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara

“Muchas gracias por la confianza, agradecerle a todos, gracias al ‘Vasco’ Aguirre por la confianza (para el partido del 14 de octubre entre México y Ecuador), la cancha está increíble y estará mucho mejor para este encuentro, por todas las remodelaciones que le hemos hecho”, dijo Amaury.

“Es un orgullo para nosotros, Chivas, recibir de nueva cuenta a la Selección, pensamos que es el estadio más mexicano, no solamente por las Chivas, sino porque la afición trata muy bien a la Selección, estamos habidos de más encuentros de la Selección. Será una gran pasa para este partido y para el mundial”.

Todo lo que está haciendo Chivas, Amaury Vergara de cara al mundial, tiene siempre presente al iniciador de todo esto, Jorge Vergara Madrigal, así lo precisó el mismo Amaury y se siente orgulloso.

Este empresario mexicano murió a los 64 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio, el pasado 15 de noviembre, en Nueva York. En 2018, Vergara había dejado en manos de su hijo Amaury la vicepresidencia de Grupo Omnilife Chivas, debido a problemas de salud.

“Este era el sueño de mi padre, tener un estadio diseñado para este tipo de eventos y tras un tiempo, la Selección esta jugando partidos oficiales en el estadio Guadalajara, ahora con todas las adecuaciones, está en mejor forma incluso de lo que ha estado desde su inauguración", aseveró.

"Estoy seguro que Guadalajara será la mejor sede por toda la pasión que tiene la afición y este encuentro (14 de octubre), será una gran prueba. Será una gran prueba para afinar la logística, sé estará muy bien y tendremos las mejores experiencias para dar lo mejor. Es un gran honor tener a la Selección Mexicana”, sentenció el empresario mexicano.

Amaury Vergara.

