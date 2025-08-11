Ya ha sido abierto el ansiado programa para todos los amantes del futbol que desean vivir la experiencia de una Copa del Mundo lo más cerca posible: el Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de 2026.

Este anuncio fue publicado a través de la cuenta de X de la organización de la Ciudad de México para este torneo internacional. Donde explican requisitos, fechas y roles que debes cumplir si eres un privilegiado seleccionado.

"¡Inscríbete ya! sé parte de este momento histórico en CDMX", se lee en la publicación, enseguida de un link, donde vienen todos los requerimientos.

¡Llegó la hora! YA está abierto el registro para ser parte del Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 26™.



¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario en el Mundial de la FIFA de 2026?

Los aspirantes deberán ser mayores de edad al momento de la competición.

al momento de la competición. Es indispensable tener fluidez en inglés , un idioma clave para la comunicación en un evento de talla internacional.

, un idioma clave para la comunicación en un evento de talla internacional. Los interesados deberán comprometerse a tener disponibilidad para cumplir ocho turnos durante el periodo de la competición, que abarca desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

durante el periodo de la competición, que abarca desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. También se les exigirá participar en los Tryouts (pruebas de selección) y completar exitosamente el entrenamiento previo al evento.

Cuáles son los roles que debes hacer como voluntario en el Mundial?

Entre las responsabilidades que deben cumplir, para que los eventos de este torneo no se salgan de control, están:

Gestión de acceso: Quienes comprobarán acreditaciones y facilitarán el acceso

Quienes comprobarán acreditaciones y facilitarán el acceso Acreditación : Quienes se aseguran que el personal las porte

: Quienes se aseguran que el personal las porte Controles de dopaje: Aquellos que acompañan a los jugadores

Aquellos que acompañan a los jugadores Catering

Derechos comerciales

Tecnología e innovación en el futbol

Operaciones para invitados

Tecnología de la información

Operaciones de los partidos

Operaciones de prensa

Servicios de arbitraje

Seguridad

Servicios al espectador

Sostenibilidad

Servicios a los equipos

Gestión de entradas

Transporte

Operativo de televisión

Gestión de las sedes

Gestión del voluntariado

¿Cuáles son las fechas clave en el proceso de elección de los voluntarios?

El periodo para aplicar en este voluntariado será durante agosto y septiembre. El formulario de inscripción toma alrededor de 20 minutos, mientras que la evaluación en línea es de 10 minutos, es necesario tener a la mano una identificación oficial (INE) y una foto tamaño pasaporte.

Después, las fases de Tryouts se realizarán de octubre a enero. Una vez seleccionados, los voluntarios recibirán la asignación de su rol específico entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Finalmente, el entrenamiento crucial para los voluntarios iniciará en marzo y se extenderá hasta junio del mismo año, justo antes del arranque de la Copa del Mundo.

