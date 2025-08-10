Tener a dos de los mejores futbolistas del mundo en un partido es ya un privilegio. Ahora, que ambos disputen el trofeo más importante a nivel selecciones es algo que en contadas ocasiones ha pasado. Una de ellas fue la Final de la Copa Mundial de 1974.

El partido fue Países Bajos contra Alemania Occidental, en el Estadio Olímpico de Múnich. Johan Cruyff llegaba como el genio y orquestador de la 'Naranja Mecánica', y Franz Beckenbauer como la seguridad y el liderazgo del equipo bávaro.

Lee también El gol más rápido de la historia en una Final del Mundial; lo anotó un compañero de Johan Cruyff en 1974

El partido comenzó a la altura de la expectativa de un duelo de esa magnitud, con un gol al minuto y medio de haber arrancado, que además fue el gol más rápido en la historia de la Final de un Mundial, obra de Johan Neeskens.

Johan Neeskens anotó un penalti para darle la ventaja 1-0 a su selección en la Final de 1974, ante Alemania Occidental. FOTO: AP

El penalti fue provocado por no otro que Cruyff, quien después de quitarse a un par de rivales teutones, fue derribado con una fuerte barrida. El gol emocionó a toda Holanda y la hizo soñar con conseguir su primer trofeo mundialista.

Sin embargo, fieles a su filosofía de juego, los comandados por Beckenbauer no se quedarían de brazos cruzados. Incluso, antes de que el primer tiempo terminara, ya le habían dado la vuelta al marcador.

Los goles fueron hechos por Paul Breitner, al minuto 35, y de Gerd Muller, goleador histórico de su país, al 45'.

Pese a que Cruyff intentaba generar peligro con ese futbol revolucionario que lo caracterizó, no fue capaz de superar la muralla que lideraba el dos veces ganador del Balón de Oro, Beckenbauer.

Al final, el marcador no se movió más y aquella Copa del Mundo, vio a Alemania alzarse con la gloria, y dejó a Cruyff y compañía con el peor sentimiento que puede sufrir un futbolista.

Foto: Facebook FIFA World Cup.

Aquella vez fue una final que quedó para historia, y cómo no, entre ambos protagonistas, juntan cinco balones de oro, y fueron un parteaguas para ambas posiciones dentro del campo, la defensa central, y el mediocampo creativo.

Johan Cruyff y Países Bajos fueron superados por Alemania en la Final del Mundial de 1978. Foto: Especial

Lee también ¿Qué fue de Larissa Riquelme, la novia del Mundial de Sudáfrica 2010? Esto es lo que se sabe