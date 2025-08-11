Uno de los últimos equipos más recordados de Cruz Azul, fue aquel plantel del invierno de 1997 que consiguió 'la octava' para el equipo cementero. Un campeonato que le duró 23 años al club, hasta que volvieron a conseguirlo en 2021.

Sin embargo, pese que ese equipo logró maravillar con su futbol a todo el país, hay un jugador que fue clave para llegar a la gloria, que hoy en día se gana la vida en un restaurante lavando platos.

Foto: Archivo El Universal

¿Qué hace hoy en día José Guadalupe Castañeda?

José Guadalupe Castañeda, referente histórico del título ganado por La Máquina en 1997. El lateral derecho era un imprescindible en el equipo de Luis Fernando Tena, otorgaba mucha salida, buen ataque y cubría buen su banda.

Aunque su vida después del futbol tomó un rumbo muy distinto. Según los informes, Castañeda intentó volverse entrenador, y al no lograrlo, tubo que ganarse la vida con un trabajo en un restaurante de baja gama.

Castañeda intentó ser entrenador Foto: Imago7

‘Lupe’ Castañeda se ocupó de tomar pedidos, trabajó de mesero y en ocasiones también preparó la comida. “Somos gente de fútbol. Lo mío es el fútbol y también es la cocina. Yo sé cocinar, me gusta cocinar. Para ser un líder, primero tienes que ser un líder contigo mismo. El hecho de que yo lave platos y ollas y atienda las mesas, no me quita ni me pone”, mencionó en una entrevista en 2019.

Hoy trabaja para una cocina ubicada en el Mercado Corona de Guadalajara, Jalisco. Aunque su deseo es conseguir un negocio propio, el exCruz Azul y Chivas se mantiene agradecido y trabajando para poder lograrlo.

De esos jugadores iconicos y siempre cumplidores. Poquísimas chances en la selección nacional. Y no era nada malo. Pero creo que habia un poco de mas talento. Hoy seria cuando menos convocado asiduo.

José Guadalupe Castañeda.



