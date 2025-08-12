13 años después del oro olímpico en Londres 2012 ¿Dónde están actualmente los jugadores de aquella Selección Mexicana?

Hace 13 años la Selección Nacional consiguió uno de los mayores (sino es que el mayor) logros en la historia de su futbol. El oro olímpico en la edición de 2012 luego de vencer a Brasil 2-1 en Wembley.

Sin embargo, pese a que fue una plantilla que maravilló al mundo, no todos los integrantes pudieron tener continuidad en sus carreras, algunos sí, algunos ya están fuera del deporte tras una sólida carrera.

Aquí repasamos dónde están ahora los jugadores mexicanos que ganaron la presea dorada.

Un seleccionado que ganó medalla de oro en Londres 2012 tuvo que vender gran parte de sus cosas personales. Foto: Imago7

¿Qué fue de los jugadores de México que ganaron el oro en 2012?

José de Jesús Corona

Con la Máquina logró la ansiada 'novena' en 2021. Y a mediados de 2023, se fue a Xolos, donde actualmente milita, aunque ya sin mucha actividad.

Corona con el Cruz Azul Foto: Imago7

Antonio Rodríguez

Ahora Toño comparte vestidor con Corona en Xolos, aunque él es el guardameta titular.

Antonio Rodríguez. Fuente: Instagram @tono.rodriguez

Oribe Peralta

El héroe de esa Selección, con un doblete en la final ante Brasil. Luego de una extensa carrera sobre todo en la Liga MX, el 'hermoso' Peralta decidió retirarse en enero de 2022.

Oribe Peralta recordó el oro que consiguieron en Londres 2012. Foto: @OribePeralta.

Javier Cortés

Se retiro en el San Luis. Después de eso, se la visto ocasionalmente en conjuntos de la Kings League como el Olimpo.

Néstor Araujo

Ganó en 2012 con solo 18 años. Después de militar en Santos Laguna y el Cruz Azul, Araujo salió de México en 2018 y comenzó su aventura en el Celta de Vigo.

Para el Apertura 2022, firmó con el América. Conquistó el tricampeonato de liga, pero cumple un rol secundario en el equipo.

Néstor Araujo, en un partido del América. FOTO: Imago7

Diego Reyes

Hoy en día, después de una de las mejores trayectorias de un jugador de aquel plantel, con amplia experiencia en Europa y en Liga MX, milita en los Gallos de Querétaro.

Israel Jiménez

Hizo su carrera con los Tigres en la Liga MX, más de 13 años, aunque su último equipo fue el Mazatlán en el Apertura 2021.

Marco Fabián

En estos últimos años, jugó con Juárez y Mazatlán. Aunque regresó al Viejo Continente con el UE Santa Coloma de Andorra.

Hiram Mier

Luego de ser fichado por Chivas en 2023, y de que no se le renovó su contrato, a finales de 2023, no ha encontrado otro equipo.

Jorge Enríquez

Su último equipo en México fueron los Venados de Mérida, equipo con el que puso fin a su carrera en marzo de 2023.

Giovani dos Santos

En julio de 2019 firmó con el América. Donde tuvo un rendimiento discreto. Su último encuentro oficial data de abril del 2021.

Giovani dos Santos con el América - Foto: Imago7

Javier Aquino

Javier regresó a México en 2015 luego de su viaje europeo, a formar parte de los Tigre. Ha sido campeón de la Liga MX en 2015, 2016, 2017, 2019 y 2023. Es uno de los históricos del club a la par de André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, entre otros.

Javier Aquino. Fuente: Instagram @javieraquino7

Néstor Vidrio

A sus 36 años, el medallista de oro olímpico ha cambiado de equipo muchas veces dentro del futbol mexicano. Néstor ha sido cedido a los equipos: Atlas, Pachuca, Dorados de Sinaloa, Chivas, Juárez, Cimarrones, Puebla, Mazatlán y Venados.

Héctor Herrera

El centrocampista jugó en el Atlético de Madrid entre 2019 y 2022. De ahí se fue al Houston Dynamo, de la MLS.

Hoy está con el Toluca, donde acaba de salir campeón, aunque sin ser protagonista.

Héctor Herrera con Toluca Foto: Imago7

Carlos Salcido

En noviembre de 2019, el defensa central de entonces 39 años comunicó su adiós del futbol profesional. También fue de los futbolistas que se mantuvo de aquella generación, incluso con experiencia mundialista.

Raúl Jiménez

Finalmente, Jiménez, quién pese a no tener protagonismo en 2012, formó una de las mejores carreras de todos. Hoy en día, aspira a ser el delantero titular de México en el Mundial de 2016.

