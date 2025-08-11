En 2026 la Selección Mexicana será anfitriona de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia, misma que está escrita con capítulos dignos de remarcar y otros vergonzosos. Uno de los orgullos del combinado azteca es la cantidad de presencias en el torneo de naciones más importante del mundo, con 17, y a lo largo de todas ellas supo vestir distintos uniformes.

A continuación, te presentamos una galería con todas las camisetas que usó el Tri en la historia de la Copa del Mundo junto a algunas curiosidades.

Por ejemplo, entre Uruguay 1930, Brasil 1950 y Suiza 1954, las camisetas de México eran entre color guinda y granate; sin embargo, en el Mundial del 'Maracanazo', el Tri llegó a usar una camiseta albiazul, prestada por el Cruzeiro Esportivo Clube, ante la similitud entre la camiseta de México y Suiza, rivales de grupo.

En Suecia 1958 apareció por primera vez el color verde con el que México es identificado en el mundo. Ocho años más tarde, en Inglaterra 1966, se mantuvo el diseño de la camiseta verde pero se introdujo por primera vez la camiseta con manga larga.

Una de las camisetas más llamativas es la que se usó en Argentina 1978. Hecho por la marca “Levis”, llamó la atención del mundo entero con sus dos opciones, ya que la camiseta suplente era blanca con dos bastones, uno verde y otro rojo como distintivo.

Para muchos, la camiseta más icónica es la de Francia 1998, con la figura prehispánica de la Piedra del Sol estampada en homenaje a las culturas indígenas del país. La marca que diseñó aquel uniforme fue ABA Sport.

Uruguay 1930

Brasil 1950

Suiza 1954

Suecia 1958

Chile 1962

Inglaterra 1966

México 1970

Argentina 1978

México 1986

Estados Unidos 1994

Francia 1998

Corea - Japón 2002

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

































FILTRAN JERSEY DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

Aunque no es oficial, en redes sociales trascendió que este sería el nuevo uniforme de México para el Mundial del 2026, en un claro homenaje de Adidas al uniforme que usó el Tri en Francia 1998, con cuello tipo polo blanco y el diseño prehispánico estampado.