El torneo más importante del mundo del futbol está por llegar a la Ciudad de México, y el Estadio Azteca será el encargado de ser la sede inaugural del mismo. Para esto, el recinto se encuentra en remodelación desde hace poco más de un año.

Todo esto para cumplir con los estándares de la FIFA, y así se convierta en el primer estadio de toda la historia en recibir el primer partido de una Copa del Mundo en tres ediciones distintas (1970 y 1986). Sin embargo, las recientes imágenes filtradas recientemente han causado preocupación al ver el avance.

Remodelación del Estadio Azteca Foto: @MXESTADIOS

Lee también ¡Ya te puedes registrar! La FIFA lanzó los requisitos para el proceso y elección del Programa de Voluntarios para el Mundial 2026

Estas fotografías que se filtran en redes, son de las zonas del estadio que quedarán arriba de los vestidores.

Foto: @MXESTADIOS

Además del tema estructural, al próximo escenario conocido como Estadio Banorte, tendrán que instalarle un nuevo césped. Situación en donde también tiene desventaja a comparación de los otros dos recintos mexicanos en donde habrá acción mundialista: El Estadio Akron y el Estadio BBVA.

Foto: @MXESTADIOS

¿Cuándo estará listo el Estadio Azteca?

Se prevé que el Estadio Ciudad de México (nombre que portará durante el certamen de la FIFA), esté listo para abrir sus puertas al publico en marzo del siguiente año, al menos así lo han asegurado los encargados de la obra.

Se calculan algunos partidos de preparación de la Selección Mexicana para probar temas de logística y estructura del inmueble, y se espera que tanto América como Cruz Azul puedan volver a este inmueble una vez terminada la Copa del Mundo.

Hasta el momento, FIFA no ha manifestado ningún tipo de opinión respecto al tema de las obras retrasadas en el Coloso de Santa Úrsula, pero en el pasado han expresado que confían que entregarán todo en tiempo y forma.

Lee también Miguel Herrera cree que México "empezó tarde" su preparación para el Mundial; "Se desperdiciaron tres años"