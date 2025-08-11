En la pasada Copa Oro, donde México se consagró bicampeón de CONCACAF, el Tri dejó en el camino a un viejo conocido como Miguel Herrera, actualmente entrenador de Costa Rica. Recientemente, en una entrevista con un creador de contenido argentino, el Piojo analizó el presente del combinado azteca y lanzó una crítica al proceso rumbo al Mundial del 2026.

"En México se desperdiciaron dos años y medio, porque es un Mundial que podías hacer muchas cosas para trabajar. Eligieron un técnico, lo corrieron, pusieron otro interino y después el Vasco (Javier) Aguirre llega a dos años del Mundial", respondió Herrera.

Sin embargo, el Piojo fue contra las críticas de quienes señalan una mala generación de futbolistas en el Tri, y aseguró que bajo las órdenes de Javier Aguirre el Tri está en buenas manos.

"No estamos en transición, eso ya pasó. Hay jugadores importantes en México, esta generación ya ganó una medalla de bronce en los Olímpicos, hicieron cosas importantes, hay jugadores de buena calidad. Hoy hay un buen técnico, con un estilo característico, han hecho las cosas bien", agregó.

Finalmente, quien fuera el entrenador de México en Brasil 2014, opinó que es un error que en México no se respeten los procesos y ahí encuentra una explicación a varios de los fracasos en los últimos años. Dichos procesos no son exclusivos de directores técnicos, ya que señaló los cambios directivos en la FMF.

"México está preparándose para un Mundial que debe ser diferente, empezaron tarde porque no solo cambiaron técnicos, cambiaron tres federativos para empezar este proceso, hay tres presidentes que han estado, entonces ha sido una época de mucha dificultad para todo lo que es selección pero en cancha Javier ya lo aterrizó, ganó Copa Oro, Final Four, entonces empezó a ir bien", concluyó Herrera.

